В США береговая охрана нашла обломки пропавшего самолета Gulfstream

Известно, что на борту потерпевшего крушение воздушного судна находились шесть человек, их поиски продолжаются.

До этого в Северо-Восточном округе ведомства объявили о поисках Gulfstream, следовавшего с Бермудских островов в Бостон. ABC News передавал, что на борту не было граждан США. Официальные лица считают, что перед тем, как врезаться в воду, воздушное судно быстро снизилось.

Ранее телеканал CBC News сообщил, что в Канаде в результате крушения вертолета в муниципалитете Сент-Брижид-д’Ибервиль погибли четыре человека. Возникшее возгорание было полностью ликвидировано, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».