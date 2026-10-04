В США береговая охрана нашла обломки пропавшего самолета Gulfstream
В США у побережья острова Нантакет береговая охрана обнаружила обломки пропавшего медицинского самолета Gulfstream. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Известно, что на борту потерпевшего крушение воздушного судна находились шесть человек, их поиски продолжаются.
До этого в Северо-Восточном округе ведомства объявили о поисках Gulfstream, следовавшего с Бермудских островов в Бостон. ABC News передавал, что на борту не было граждан США. Официальные лица считают, что перед тем, как врезаться в воду, воздушное судно быстро снизилось.
Ранее телеканал CBC News сообщил, что в Канаде в результате крушения вертолета в муниципалитете Сент-Брижид-д’Ибервиль погибли четыре человека. Возникшее возгорание было полностью ликвидировано, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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