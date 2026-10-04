СМИ: Мексиканские картели используют морские огурцы как теневую валюту

Мексиканские картели используют некоторые виды морских огурцов в качестве теневой валюты, сообщает Foreign Policy.

Известно, что стоимость отдельных видов этого азиатского деликатеса достигает $3 тысяч за килограмм. Отмечается, что в Азии на них сохраняется высокий спрос, прежде всего в Китае, поэтому они стали удобной своеобразной валютой для теневых расчетов. Они также считаются символом достатка и статуса.

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В частности, в материале речь идет о редком виде морского огурца Isostichopus fuscus, находящемся под охраной. Согласно информации издания, один из бывших сотрудников погранслужбы США стал посредником между китайскими производителями химвеществ и мексиканскими картелями. Его поймали за контрабанду и посадили на 30 месяцев.

При этом, по данным источника, нелегальная торговля деликатесом ведется не только в Мексике, но и в Индии. Уточняется, что его промысел разрешен на Шри-Ланке, поэтому туда и переправляют незаконно добытые в Индии морские огурцы, а затем их перевозят в Гонконг или материковый Китай.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что США и Эквадор начали совместную операцию против наркокартелей.

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ФОТО: НСН, Екатерина Галайда-Перера
ТЕГИ:ВалютаКонтрабандаМексикаАзия

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