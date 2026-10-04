Фигуристы Бойкова и Козловский получили приглашение на этап Гран-при во Франции

Российских фигуристов Александру Бойкову и Дмитрия Козловского, выступающих в парном катании, пригласили принять участие в этапе Гран-при во Франции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генсекретаря Федерации фигурного катания на коньках России Александра Когана.

Он добавил, что фигуристов Екатерину Чикмареву и Матвея Янченкова пригласили на этап Гран-при в Финляндии.

До этого туда звали Бойкову и Козловского. Несколько дней назад стало известно, что венгерская пара Мария Павлова и Алексей Святченко снялись с обоих этапов серии. 3 октября Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали серебро «Челленджера» в Батуми.