Фигуристы Бойкова и Козловский получили приглашение на этап Гран-при во Франции

Российских фигуристов Александру Бойкову и Дмитрия Козловского, выступающих в парном катании, пригласили принять участие в этапе Гран-при во Франции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генсекретаря Федерации фигурного катания на коньках России Александра Когана.

Он добавил, что фигуристов Екатерину Чикмареву и Матвея Янченкова пригласили на этап Гран-при в Финляндии.

До этого туда звали Бойкову и Козловского. Несколько дней назад стало известно, что венгерская пара Мария Павлова и Алексей Святченко снялись с обоих этапов серии. 3 октября Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали серебро «Челленджера» в Батуми.

ISU отклонил апелляции россиян Валиевой и Кондратюка на отзыв нейтрального статуса

«Накануне первыми запасными встали Мишина и Галлямов, и мы очень надеемся, что они могу попасть на какой-то из этапов Гран-при. Решаем вопрос с визами для всех трех наших пар, чтобы быть готовыми к любому раскладу», - рассказал Коган.

При этом он отметил, что результаты «Челленджера» в Казахстане могут вновь изменить расстановку запасных.

Гран-при во Франции состоится с 23 по 25 октября и пройдет в Анже. Соревнования в Финляндии намечены на 20-22 ноября в Хельсинках. С сезона-2026/27 Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что россиянка Евгения Чикунова выиграла серебряную медаль на дистанции 100 метров брассом на первом этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:РоссияФинляндияФранцияСпортсменыФигуристы

Горячие новости

Все новости

партнеры