100%. Клименко пообещал фиаско закону о блокировках YouTube и Twitter

По его словам, закон может лишь навредить России.



«Я человек армейский, меня учили не отдавать приказы, которые невозможно выполнить. Страшно, что будет потерян авторитет. Авторитет России с точки зрения IT-безопасности достаточно высок, и мне кажется, что не надо депутатам без согласования принимать подобные решения. В конце концов, под каждым законом должна быть юридическая, финансовая экспертиза. Еще нужна, мне кажется, технологическая экспертиза. Если бы она была в России, по ней закон не прошел бы», - отметил Клименко.



Он также рассказал, что нужно сделать властям, чтобы Россия стала полноценным игроком в регулировании интернета.



«Для того, чтобы воздействовать, нужно обладать некоторой экстерриториальностью в интернете. Тогда мы могли бы ограничивать свои территории в сети от некоторых игроков рынка. Добро должно быть с кулаками, иначе мы ничем не можем помочь. На входе в российский интернет нет дверей, нет замка. Вот в китайский сегмент интернета сложно зайти без согласования с властями. В США аналогичная история. Россия пока в плане регулирования интернета не является сильным игроком», - заявил Клименко.



В свою очередь, член президентского Совета по правам человека, публицист Николай Сванидзе в эфире НСН отметил, что у России нет ресурсов для силового ответа.



«Это в любом случае негативно и плохо. Не знаю, цензура ли это, потому что под этим словом обычно подразумевают политическую акцию. В любом случае, это ограничение свободы слова, даже несмотря на то, что это ответные меры. К тому же, они будут малоуспешными. У нас не те ресурсы, чтобы отвечать силовым путем. Нужно вступать в диалог», - считает он.



Сванидзе также уточнил, что вопрос должно решать не государство, а интернет-ресурсы и платформы между собой.



«Государство здесь ни при чем, ведь платформы частные. Ну представьте, что мы приходим в частный магазин, где действуют свои правила. Владелец вправе их устанавливать. Мы любые действия подобного рода воспринимаем как антигосударственные, хотя это не так», - подчеркнул публицист.



Накануне Роскомнадзор направил письмо компании Google с требованием снять ограничения с YouTube-канала "Соловьев LIVE", чьи видео с октября перестали попадать в тренды. В надзорном ведомстве такую ситуацию сочли попыткой "ограничить распространение материалов популярного российского автора".



Роскомнадзор и ранее призывал Facebook, Twitter и Google прекратить цензуру. По информации ведомства, эти платформы сейчас ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ.

