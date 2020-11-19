100%. Клименко пообещал фиаско закону о блокировках YouTube и Twitter
Бывший советник президента России и член Совета по правам человека рассказали в эфире НСН, как санкции за цензуру могут навредить авторитету России в области регулирования интернета.
В Госдуму внесли законопроект об ограничениях работы иностранных интернет-ресурсов за цензуру против россиян и российских СМИ. Речь идет о цензуре по признаку национальности, профессии, религии, а также о блокировке российских аккаунтов из-за санкций. Это коснется Twitter, Facebook, YouTube и других. Если сайт попадет под действие закона, ему будут грозить блокировка, замедление трафика и административные штрафы от нескольких тысяч до трех миллионов рублей.
Бывший советник президента России по вопросам развития интернета, глава Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с НСН оценил, какова вероятность, что закон не будет исполняться.
«Вероятность 100-процентная. Депутаты должны понимать, есть ли у нас ресурсы для контроля за исполнением подобных законов. История с Telegram стала наглядным примером, что нет. Двухлетнее противостояние ничем не завершилось. Если мы хотим диктовать условия нашим как бы партнерам, которые нарушают правила, нужно либо стать сильнее, либо научиться причинять им неудобства. Мы этого сейчас сделать не можем», - считает он.
По его словам, закон может лишь навредить России.
«Я человек армейский, меня учили не отдавать приказы, которые невозможно выполнить. Страшно, что будет потерян авторитет. Авторитет России с точки зрения IT-безопасности достаточно высок, и мне кажется, что не надо депутатам без согласования принимать подобные решения. В конце концов, под каждым законом должна быть юридическая, финансовая экспертиза. Еще нужна, мне кажется, технологическая экспертиза. Если бы она была в России, по ней закон не прошел бы», - отметил Клименко.
Он также рассказал, что нужно сделать властям, чтобы Россия стала полноценным игроком в регулировании интернета.
«Для того, чтобы воздействовать, нужно обладать некоторой экстерриториальностью в интернете. Тогда мы могли бы ограничивать свои территории в сети от некоторых игроков рынка. Добро должно быть с кулаками, иначе мы ничем не можем помочь. На входе в российский интернет нет дверей, нет замка. Вот в китайский сегмент интернета сложно зайти без согласования с властями. В США аналогичная история. Россия пока в плане регулирования интернета не является сильным игроком», - заявил Клименко.
В свою очередь, член президентского Совета по правам человека, публицист Николай Сванидзе в эфире НСН отметил, что у России нет ресурсов для силового ответа.
«Это в любом случае негативно и плохо. Не знаю, цензура ли это, потому что под этим словом обычно подразумевают политическую акцию. В любом случае, это ограничение свободы слова, даже несмотря на то, что это ответные меры. К тому же, они будут малоуспешными. У нас не те ресурсы, чтобы отвечать силовым путем. Нужно вступать в диалог», - считает он.
Сванидзе также уточнил, что вопрос должно решать не государство, а интернет-ресурсы и платформы между собой.
«Государство здесь ни при чем, ведь платформы частные. Ну представьте, что мы приходим в частный магазин, где действуют свои правила. Владелец вправе их устанавливать. Мы любые действия подобного рода воспринимаем как антигосударственные, хотя это не так», - подчеркнул публицист.
Накануне Роскомнадзор направил письмо компании Google с требованием снять ограничения с YouTube-канала "Соловьев LIVE", чьи видео с октября перестали попадать в тренды. В надзорном ведомстве такую ситуацию сочли попыткой "ограничить распространение материалов популярного российского автора".
Роскомнадзор и ранее призывал Facebook, Twitter и Google прекратить цензуру. По информации ведомства, эти платформы сейчас ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ.
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