Россиянам рассказали, когда закончатся нападения медведей
Медведи перестанут выходить к границам населенных пунктов и нападать на людей к ноябрю-декабрю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на владельца крымских зоопарков «Тайган» и «Сказка» Олега Зубкова.
Он объяснил, что в настоящий момент у медведей осенняя активность, но скоро они будут уходить в спячку. При этом Зубков подчеркнул, что наблюдающаяся в этом году тенденция с нападением этих зверей крайне опасная и будет повторяться, если не принять превентивные меры по охране людей.
Согласно последним данным, с весны 2026 года в России произошло минимум 22 смертельных нападения медведей на граждан. Два из них были зафиксированы в Бурятии, три — на Камчатке, семь — в Красноярском крае.
Ранее охотовед и зоолог Михаил Кречмар в интервью НСН рассказал, что численность медведя разрослась, но есть альтернативные способы ее регуляции, а не только отстрел.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россиянам рассказали, когда закончатся нападения медведей
- Фонд памяти Жириновского снимет исторические фильмы без стереотипов
- Эксперт рассказал о снижении цен на кофе в РФ
- В Москве мужчина убил сожительницу и ее дочь
- В США береговая охрана нашла обломки пропавшего самолета Gulfstream
- Фигуристы Бойкова и Козловский получили приглашение на этап Гран-при во Франции
- В Минздраве утвердили новый порядок обследования перед переливанием крови
- СМИ: Продюсера Джигурды задержали в Таиланде
- В МО РФ раскрыли детали системы контроля ракетоопасных направлений
- Археологи РФ обнаружили уникальный по богатству средневековый клад