Россиянам рассказали, когда закончатся нападения медведей

Медведи перестанут выходить к границам населенных пунктов и нападать на людей к ноябрю-декабрю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на владельца крымских зоопарков «Тайган» и «Сказка» Олега Зубкова.

Набеги медведей в российском регионе вынуждают людей покидать дома

Он объяснил, что в настоящий момент у медведей осенняя активность, но скоро они будут уходить в спячку. При этом Зубков подчеркнул, что наблюдающаяся в этом году тенденция с нападением этих зверей крайне опасная и будет повторяться, если не принять превентивные меры по охране людей.

Согласно последним данным, с весны 2026 года в России произошло минимум 22 смертельных нападения медведей на граждан. Два из них были зафиксированы в Бурятии, три — на Камчатке, семь — в Красноярском крае.

Ранее охотовед и зоолог Михаил Кречмар в интервью НСН рассказал, что численность медведя разрослась, но есть альтернативные способы ее регуляции, а не только отстрел.

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ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
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