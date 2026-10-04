Россиянам рассказали, когда закончатся нападения медведей

Он объяснил, что в настоящий момент у медведей осенняя активность, но скоро они будут уходить в спячку. При этом Зубков подчеркнул, что наблюдающаяся в этом году тенденция с нападением этих зверей крайне опасная и будет повторяться, если не принять превентивные меры по охране людей.

Согласно последним данным, с весны 2026 года в России произошло минимум 22 смертельных нападения медведей на граждан. Два из них были зафиксированы в Бурятии, три — на Камчатке, семь — в Красноярском крае.

Ранее охотовед и зоолог Михаил Кречмар в интервью НСН рассказал, что численность медведя разрослась, но есть альтернативные способы ее регуляции, а не только отстрел.

