Представителей соцсетей вызвали в Роскомнадзор из-за призывов к протестам
Представителей социальных сетей Tik-Tok, Facebook и Telegram вызваны в Роскомнадзор из-за неудаленных призывов к участию в несанкционированных акциях протеста. Об этом сообщается на официальном сайте Роскомнадзора.
В сообщении указано, что в ведомство вызваны представители соцсетей Tik-Tok, Facebook, Telegram и "ВКонтакте". Им будет "разъяснена ответственность" за сохранение и неудаление призывов к участию в несанкционированных акциях протеста.
Ведомство напомнило, что блокировка запрещенной информации возможна в соответствии со статьей 15.3 Федерального закона № 149 "Об информации".
В Роскомнадзоре подчеркнули, что в соответствии со статьей 13.41 КоАП РФ юрлица могут получить штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей, если не будут блокировать незаконную информацию.
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