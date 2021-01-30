Представителей соцсетей вызвали в Роскомнадзор из-за призывов к протестам

Представителей социальных сетей Tik-Tok, Facebook и Telegram вызваны в Роскомнадзор из-за неудаленных призывов к участию в несанкционированных акциях протеста. Об этом сообщается на официальном сайте Роскомнадзора.

«Формальный подход». Трунов раскритиковал суды после ареста Навального

В сообщении указано, что в ведомство вызваны представители соцсетей Tik-Tok, Facebook, Telegram и "ВКонтакте". Им будет "разъяснена ответственность" за сохранение и неудаление призывов к участию в несанкционированных акциях протеста.

Ведомство напомнило, что блокировка запрещенной информации возможна в соответствии со статьей 15.3 Федерального закона № 149 "Об информации".

В Роскомнадзоре подчеркнули, что в соответствии со статьей 13.41 КоАП РФ юрлица могут получить штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей, если не будут блокировать незаконную информацию.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:РоскомнадзорСоциальные СетиАкции Протеста
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры