В Москве мужчина убил сожительницу и ее дочь

В Москве мужчина убил свою сожительницу и ее 19-летнюю дочь. Об этом сообщили в СК РФ.

Изначально стало известно об убийстве женщины. Накануне фрагменты ее тела были найдены в квартире в доме на Жулебинском бульваре в столице. По данным канала Baza в «Максе» речь идет о жене ресторатора Мамуки Церетели.

Позже выяснилось, что злоумышленник убил и 19-летнюю дочь женщины. Тело девушки было обнаружено в гараже в Новой Москве, сообщили в СК. Отмечается, что там также был схрон оружия.