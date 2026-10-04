В Москве мужчина убил сожительницу и ее дочь

В Москве мужчина убил свою сожительницу и ее 19-летнюю дочь. Об этом сообщили в СК РФ.

Изначально стало известно об убийстве женщины. Накануне фрагменты ее тела были найдены в квартире в доме на Жулебинском бульваре в столице. По данным канала Baza в «Максе» речь идет о жене ресторатора Мамуки Церетели.

Позже выяснилось, что злоумышленник убил и 19-летнюю дочь женщины. Тело девушки было обнаружено в гараже в Новой Москве, сообщили в СК. Отмечается, что там также был схрон оружия.

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Самого подозреваемого в двойном убийстве задержали в Воронежской области. 47-летнего злоумышленника нашли сотрудники столичного уголовного розыска, задержание проводилось при поддержке Росгвардии.

По данным Baza, к убийству может быть причастен бизнесмен, работавший в «Луганскэнергопроме». В ближайшее время подозреваемого доставят в Москву и передадут следователям.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что женщина родила ребенка в аэропорту «Шереметьево», убила младенца, а потом умерла сама.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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