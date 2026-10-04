В Москве мужчина убил сожительницу и ее дочь
В Москве мужчина убил свою сожительницу и ее 19-летнюю дочь. Об этом сообщили в СК РФ.
Изначально стало известно об убийстве женщины. Накануне фрагменты ее тела были найдены в квартире в доме на Жулебинском бульваре в столице. По данным канала Baza в «Максе» речь идет о жене ресторатора Мамуки Церетели.
Позже выяснилось, что злоумышленник убил и 19-летнюю дочь женщины. Тело девушки было обнаружено в гараже в Новой Москве, сообщили в СК. Отмечается, что там также был схрон оружия.
Самого подозреваемого в двойном убийстве задержали в Воронежской области. 47-летнего злоумышленника нашли сотрудники столичного уголовного розыска, задержание проводилось при поддержке Росгвардии.
По данным Baza, к убийству может быть причастен бизнесмен, работавший в «Луганскэнергопроме». В ближайшее время подозреваемого доставят в Москву и передадут следователям.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что женщина родила ребенка в аэропорту «Шереметьево», убила младенца, а потом умерла сама.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Медведев пригрозил США войной в космосе при блокировке «Рассвета»
- Россиянам рассказали, когда закончатся нападения медведей
- Фонд памяти Жириновского снимет исторические фильмы без стереотипов
- Эксперт рассказал о снижении цен на кофе в РФ
- В Москве мужчина убил сожительницу и ее дочь
- В США береговая охрана нашла обломки пропавшего самолета Gulfstream
- Фигуристы Бойкова и Козловский получили приглашение на этап Гран-при во Франции
- В Минздраве утвердили новый порядок обследования перед переливанием крови
- СМИ: Продюсера Джигурды задержали в Таиланде
- В МО РФ раскрыли детали системы контроля ракетоопасных направлений