Эксперт рассказал о снижении цен на кофе в РФ

В России с начала года снизились цены на натуральный кофе примерно на 2%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта группы корпоративных рейтингов АКРА Антона Тренина.

Речь идет о 4 тысячах 148 рублях за килограмм растворимого кофе и о 2 тысячах 51 рубле за килограмм в зернах и молотого соответственно. При этом эксперт напомнил, что цена натурального растворимого кофе в начале 2026 года составляла 4 тысячи 233 рубля за килограмм.

По его словам, в текущем году российский рынок кофе характеризовался стабилизацией цен после существенного роста в 2025-м. Тренин добавил, что, кроме того, снижение мировых котировок арабики создает предпосылки для продолжения снижения цен на рынке в РФ, которое уже наблюдалось в январе-августе 2026-го.

Эксперт уточнил, что перенос снижения стоимости сырья на конечного потребителя происходит постепенно.