Эксперт рассказал о снижении цен на кофе в РФ
В России с начала года снизились цены на натуральный кофе примерно на 2%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта группы корпоративных рейтингов АКРА Антона Тренина.
Речь идет о 4 тысячах 148 рублях за килограмм растворимого кофе и о 2 тысячах 51 рубле за килограмм в зернах и молотого соответственно. При этом эксперт напомнил, что цена натурального растворимого кофе в начале 2026 года составляла 4 тысячи 233 рубля за килограмм.
По его словам, в текущем году российский рынок кофе характеризовался стабилизацией цен после существенного роста в 2025-м. Тренин добавил, что, кроме того, снижение мировых котировок арабики создает предпосылки для продолжения снижения цен на рынке в РФ, которое уже наблюдалось в январе-августе 2026-го.
Эксперт уточнил, что перенос снижения стоимости сырья на конечного потребителя происходит постепенно.
«Из-за временного лага между изменением биржевых котировок и обновлением закупочных цен, а также из-за влияния валютного курса», - объяснил он.
Тренин подчеркнул, что, вероятнее всего, стоимость кофе в РФ продолжит снижаться, если сохранится благоприятная ситуация с урожаем в странах-производителях и не возникнет новых погодных рисков. При этом темпы могут быть ниже, чем изменение стоимости сырья, добавил специалист, так как конечная цена включает еще и логистические расходы, производственные затраты, торговые наценки, а также валютный фактор.
Ранее врач-диетолог Марият Мухина в интервью НСН рассказала, что безопасная доза кофе составляет 400 миллиграммов в сутки, всего три-четыре чашки, но, по ее словам, выпить их нужно до 18 часов вечера.
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