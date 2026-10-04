Volvo зарегистрировала товарный знак в РФ

Шведская компания по производству автомобилей Volvo, ушедшая из России в конце февраля 2022 года после начала спецоперации, зарегистрировала в стране товарный знак до декабря 2035-го. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

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Известно, что «Вольво Трейдмарк Холдинг АБ», через «АБ Вольво» подал заявку на регистрацию товарного знака в декабре прошлого года.

Теперь под товарным знаком Volvo фирма сможет продавать в РФ машины, грузовые подъемники, двигатели и моторы для наземных транспортных средств. Кроме того, компании также будет разрешено оказывать услуги по ремонту и техобслуживанию машинного оборудования в России.

Ранее управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский в интервью НСН рассказал, что российским магазинам так и не удалось заменить Zara, так как занять ее площади оказалось гораздо проще, чем воспроизвести ее бизнес-модель.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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