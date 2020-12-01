«Зреет недовольство»: Бизнес оценил слова Пескова о достаточности господдержки
Председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина в эфире НСН рассказала, что федеральные власти плохо понимают, что происходит на местах.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России пока не требуется вводить новые меры поддержки бизнеса. По словам представителя Кремля, помощь бизнесу будет обсуждаться властями при необходимости и «с учётом всех аспектов, которые можно только в пакете рассматривать». Он добавил, что весной ситуация была кардинально другая, поэтому был сформулирован и реализован набор мер поддержки. Сейчас же в них «нет необходимости».
Председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина в эфире НСН раскритиковала меры поддержки бизнеса и заявила, что федеральный центр плохо понимает, что происходит в регионах.
«Песков говорит о федеральных мерах поддержки, а многое отдано на откуп регионам и что происходит там, федеральные власти не мониторят. Видимо, обратная связь замалчивается и верхушка опять пребывает в убеждении, что у нас все хорошо», - сказала она.
Гришина пожаловалась, что многие запросы малого бизнеса в регионах не доходят до федерального центра, а инициативы центральных властей искажаются на региональном уровне.
Так, власти запретили проверки бизнеса, так вместо них запустили «проверочные мероприятия». «Проверкой это не называется, а результат тот же», - сетует Гришина.
Также она снова отметила, что поддержка бизнеса через систему кодов общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) себя не оправдала, попытка властей использовать этот механизм учета для оказания помощи привела к массовому закрытию бизнесов.
«Снизу зреет очень большое недовольство именно у бизнеса, потому что очень многие уходят в тень, а предлагаемые власть меры – это либо пустышки, либо вредят бизнесу. Так, отмена Единого налога на вмененный доход заставила многих уйти в тень или закрыться, хотя мы говорили, что этого делать не надо. Но нас не услышали. В итоге государство лишается платежей в бюджет», - сказала она.
Ранее Гришина в эфире НСН раскритиковала меры правительства Мишустина по поддержке бизнеса и заявила, что полномочия определять пострадавшие отрасли экономики нужно передать региональным властям, а не руководствоваться при этом кодами ОКВЭД.
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