«Зреет недовольство»: Бизнес оценил слова Пескова о достаточности господдержки

«Песков говорит о федеральных мерах поддержки, а многое отдано на откуп регионам и что происходит там, федеральные власти не мониторят. Видимо, обратная связь замалчивается и верхушка опять пребывает в убеждении, что у нас все хорошо», - сказала она.

Гришина пожаловалась, что многие запросы малого бизнеса в регионах не доходят до федерального центра, а инициативы центральных властей искажаются на региональном уровне.

Так, власти запретили проверки бизнеса, так вместо них запустили «проверочные мероприятия». «Проверкой это не называется, а результат тот же», - сетует Гришина.

Также она снова отметила, что поддержка бизнеса через систему кодов общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) себя не оправдала, попытка властей использовать этот механизм учета для оказания помощи привела к массовому закрытию бизнесов.

«Снизу зреет очень большое недовольство именно у бизнеса, потому что очень многие уходят в тень, а предлагаемые власть меры – это либо пустышки, либо вредят бизнесу. Так, отмена Единого налога на вмененный доход заставила многих уйти в тень или закрыться, хотя мы говорили, что этого делать не надо. Но нас не услышали. В итоге государство лишается платежей в бюджет», - сказала она.

Ранее Гришина в эфире НСН раскритиковала меры правительства Мишустина по поддержке бизнеса и заявила, что полномочия определять пострадавшие отрасли экономики нужно передать региональным властям, а не руководствоваться при этом кодами ОКВЭД.

