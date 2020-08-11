Омбудсмен: ИП и малый бизнес уходят в самозанятость из-за коронавируса
Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в беседе с НСН рассказал о причинах резкого сокращения числа представителей малого бизнеса за последний месяц.
Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков в эфире НСН объяснил резкий спад числа микропредприятий и индивидуальных предпринимателей (ИП) переходом многих из них в форму самозанятых в связи с кризисом.
В России за последний месяц серьёзно снизилось число ИП и юридических лиц, входящих в реестр малого и среднего предпринимательства (МСП). Согласно данным из Единого реестра субъектов МСП, публикуемым Федеральной налоговой службой, эта цифра уменьшилась на 7,6% или на 461 900 ИП и предприятий в натуральном выражении. В то же время, количество официальных самозанятых, согласно исследованиям сервиса «Яндекс.Касса», по итогам первого полугодия возросло в 10,5 раза по сравнению с первым полугодием прошлого года.
«На этом падении, конечно же, сказалась пандемия и часть компаний ушла с рынка. Но многие перешли на другую форму, став самозанятыми, потому что так выгодней по части налоговых режимов. А общее сокращение там всего на 4%», - сказал омбудсмен.
Он также отмечает сильное «сжатие» сектора услуг из-за пандемии, называя этот показатель основным.
«Ущерб экономике тут конечно есть. Объёмы доходов и налоговых отчислений уменьшились. Сильно сжался сектор услуг, который больше всего пострадал. А считать, сколько было организаций и сколько стало - не так существенно, это не главный индикатор. Нужно считать объёмы услуг», - добавил Ермаков.
Ранее экономист Никита Кричевский заявил НСН, что Росстат, составляя статистику и рейтинги сфер занятости по зарплатам сотрудников в них, не видит доходов более чем 40% занятых, а именно тех, кто работает в малом и среднем бизнесе, индивидуальных предпринимателей, самозанятых и прочих граждан, обеспечивающих себя самостоятельно.
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