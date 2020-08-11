Омбудсмен: ИП и малый бизнес уходят в самозанятость из-за коронавируса

«На этом падении, конечно же, сказалась пандемия и часть компаний ушла с рынка. Но многие перешли на другую форму, став самозанятыми, потому что так выгодней по части налоговых режимов. А общее сокращение там всего на 4%», - сказал омбудсмен.

Он также отмечает сильное «сжатие» сектора услуг из-за пандемии, называя этот показатель основным.

«Ущерб экономике тут конечно есть. Объёмы доходов и налоговых отчислений уменьшились. Сильно сжался сектор услуг, который больше всего пострадал. А считать, сколько было организаций и сколько стало - не так существенно, это не главный индикатор. Нужно считать объёмы услуг», - добавил Ермаков.

Ранее экономист Никита Кричевский заявил НСН, что Росстат, составляя статистику и рейтинги сфер занятости по зарплатам сотрудников в них, не видит доходов более чем 40% занятых, а именно тех, кто работает в малом и среднем бизнесе, индивидуальных предпринимателей, самозанятых и прочих граждан, обеспечивающих себя самостоятельно.

