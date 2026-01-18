В России изменят правила авиаперелетов
Нововведения вступят в силу с 1 марта 2026 года.
В России собираются изменить правила авиаперелетов. Нововведения затронут порядок информирования пассажиров об условиях перелета, изменения билета, отказа от перевозки и возврата денег. Кроме того, в РФ собираются скорректировать стоимость авиабилетов для детей и сделать перелеты более доступными.
НОВЫЕ ПРАВИЛА
С 1 марта 2026 года в России изменятся правила авиаперелетов. Так, авиаперевозчики в стране будут обязаны заранее информировать пассажиров об условиях перелета, порядке изменения билета, отказа от перевозки и возврата денежных средств, в том числе в случае болезни или других вынужденных обстоятельств.
По словам депутата Госдумы Александра Якубовского, это впервые детально закрепляется в правилах воздушных перевозок. Кроме того, он рассказал, что отдельный блок изменений коснется перелетов семей с детьми. Теперь авиаперевозчики в России будут обязаны предоставлять детям до 12 лет и сопровождающим их пассажирам соседние места на борту без дополнительной платы, с четким описанием порядка их предоставления.
К тому же, согласно новым правилам, был введен конкретный критерий задержки рейса более чем на 30 минут от времени, указанного в билете, при котором пассажир имеет право на возврат денежных средств. По словам депутата, в связи с этим была устранена правовая неопределенность в вопросе вынужденного отказа от перелета.
«Одновременно подробно регламентированы обязанности перевозчика по обеспечению пассажиров водой, питанием и размещением при задержках рейсов. В целом изменения носят практический и защитный характер и направлены на снижение конфликтных ситуаций между пассажирами и авиакомпаниями за счет четких и одинаковых правил для всех», - добавил Якубовский в интервью РИА Новости.
ДОСТУПНЫЕ ПЕРЕЛЕТЫ
До этого в Общероссийском объединении пассажиров предложили Минтрансу давать скидку в 50% на авиаперелеты детям до 12 лет без сопровождения взрослых. Сейчас льгота предоставляется только при полете с родителем или опекуном. Однако перевозчики предупреждают, что расширение условий скидки приведет к росту числа пассажиров-детей и увеличению тарифов для остальных, а также к росту одиночных детских поездок, передает «Коммерсантъ».
При этом председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков в беседе с НСН заметил, что льгота в нынешнем виде выглядит странно — как будто ее забыли доработать.
«Потенциальный рост цен на билеты возможен из-за расширения льгот, но, с другой стороны, ситуация была несправедливой. Если ребенок летит с родителем, то билет будет в два раза дешевле, а если один, то платит полную стоимость. Об этом просто забыли, когда принимали решение. Написали в законе "с родителями", но забыли, что дети летают не только с ними, а иногда и самостоятельно, тем более, что авиакомпании предлагают услугу по сопровождению. Я не думаю, что изменения могут привести к росту самостоятельных детских полетов. Это довольно экзотическая услуга. Родители летают с детьми гораздо чаще, чем отпускают их в одиночку. Такое случается в основном тогда, когда детей отправляют к родственникам. Родители посадили, а там бабушка и дедушка встретили. Отправляют детей из Москвы куда-нибудь не на курорты, а просто в регионы», - рассказал он.
Перед этим «Известия» писали, что авиаперелеты по России хотят сделать доступнее. Сенатор Иван Абрамов заявил, что в 2025 году на программу субсидирования перелетов было заложено 24 млрд рублей, а в дальнейшем эта сумма может вырасти. По мнению политика, более доступные перелеты будут способствовать росту внутреннего туризма и укреплению связей между регионами.
Кроме того, он добавил, что основные усилия направлены на обновление парка воздушных судов. Отмечается, что приоритет должен отдаваться отечественным воздушным судам, так как они обходятся дешевле в эксплуатации, отличаются большей экономичностью и позволяют снизить зависимость от внешних поставщиков и валютных колебаний.
Однако член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев в разговоре с НСН заметил, что в условиях санкций снижения цен на авиабилеты в России ждать не стоит.
«К сожалению, у нас пока только два направления с субсидированными билетами — Дальний Восток и Калининград. Это не всех касается, там только определенные категории: местные жители, пенсионеры и так далее. Сегодня государство не может быть слишком щедрым. Я думаю, что пока эти меры нельзя расширить на другие маршруты. Для бюджета это миллиарды рублей. Когда пойдут наши воздушные суда, может быть, будет полегче. Пока у нас 80% пассажиропотока приходится на иностранные самолеты. Их надо содержать, а мы под санкциями. Мы все получаем, но втридорога. А это все ложится в цену билета. Мы сами зажали авиакомпании в жесточайшие рамки. Как может снизиться цена билета, когда до Краснодара было два часа полета, а теперь чуть больше четырех часов», подчеркнул он.
Ранее исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предсказал дефицит авиабилетов в России в случае введения скидок для студентов.
