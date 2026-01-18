В России изменят правила авиаперелетов

НОВЫЕ ПРАВИЛА

С 1 марта 2026 года в России изменятся правила авиаперелетов. Так, авиаперевозчики в стране будут обязаны заранее информировать пассажиров об условиях перелета, порядке изменения билета, отказа от перевозки и возврата денежных средств, в том числе в случае болезни или других вынужденных обстоятельств.

По словам депутата Госдумы Александра Якубовского, это впервые детально закрепляется в правилах воздушных перевозок. Кроме того, он рассказал, что отдельный блок изменений коснется перелетов семей с детьми. Теперь авиаперевозчики в России будут обязаны предоставлять детям до 12 лет и сопровождающим их пассажирам соседние места на борту без дополнительной платы, с четким описанием порядка их предоставления.