Дальние перелеты не могут быть дешевыми, однако с учетом всех расходов на отдых их стоимость редко превышает половину от общих затрат. Об этом НСН заявил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

Комфортная для туриста стоимость авиабилетов, которая не будет провоцировать отказа от поездок, не должна превышать 50% от общей цены тура. Об этом на своем ресурсе сообщила Ассоциация туроператоров России. По мнению Гусарова, с учетом всех расходов стоимость авиабилетов редко дотягивает до половины стоимости отдыха.

«Дальний перелет не может быть дешевым, и вряд ли сегодня можно упрекнуть авиакомпании в запредельных ценах. Нередко туроператоры пользуются определенными скидками или отправляют туристов чартерными рейсами. В этом случае цены на авиабилеты заметно дешевле, нежели при покупке билетов на регулярные рейсы самостоятельно. Не думаю, что это ключевой фактор в отказе пассажиров от путешествий. Когда мы рассчитываем бюджет на путешествия, понятно, что туда входят и авиабилет, и стоимость гостиницы, и стоимость услуг туроператора, и пребывание в пункте назначения. Если все это сложить, вряд ли цена авиабилета будет составлять половину всего бюджета путешествия. Того, что цены на билеты завышены, мы не наблюдаем хотя бы из отчетов авиакомпаний, сверхприбылей у авиаотрасли незаметно», — сказал Гусаров.