В Госдуме предложили сократить срок рассмотрения претензий к авиакомпаниям
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов инициировал законодательные изменения в пользу авиапассажиров, сообщает РИА Новости.
Он предлагает установить пятидневный срок для рассмотрения авиакомпаниями жалоб граждан, что кардинально изменит нынешнюю 30-дневную практику. Обосновывая необходимость реформы, депутат привёл ряд наболевших проблем: массовые задержки рейсов, сбои в системе багажа, технические неисправности и, как следствие, — полное отсутствие оперативной коммуникации с пассажирами. Парламентарий считает, что в эпоху цифровых технологий такое положение дел недопустимо, так как пассажиры имеют право в кратчайшие сроки понимать, какую компенсацию они получат, и какие шаги будут предприняты.
Он указал, что в настоящее время пассажиров без должного уведомления могут перенаправить, например, из Москвы в Сибирь для перераспределения пассажиропотока. Новая мера, по мнению Нилова, заставит перевозчиков соблюдать установленные правила и повысит качество сервиса.
Ранее Минтранс сообщил о восстановлении авиасообщения в аэропортах Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
