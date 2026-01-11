В Госдуме предложили сократить срок рассмотрения претензий к авиакомпаниям

Он предлагает установить пятидневный срок для рассмотрения авиакомпаниями жалоб граждан, что кардинально изменит нынешнюю 30-дневную практику. Обосновывая необходимость реформы, депутат привёл ряд наболевших проблем: массовые задержки рейсов, сбои в системе багажа, технические неисправности и, как следствие, — полное отсутствие оперативной коммуникации с пассажирами. Парламентарий считает, что в эпоху цифровых технологий такое положение дел недопустимо, так как пассажиры имеют право в кратчайшие сроки понимать, какую компенсацию они получат, и какие шаги будут предприняты.

Он указал, что в настоящее время пассажиров без должного уведомления могут перенаправить, например, из Москвы в Сибирь для перераспределения пассажиропотока. Новая мера, по мнению Нилова, заставит перевозчиков соблюдать установленные правила и повысит качество сервиса.

Ранее Минтранс сообщил о восстановлении авиасообщения в аэропортах Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

