В Санкт-Петербурге запретили продавать подросткам бензин на АЗС

Власти Санкт-Петербурга запретили продавать нефтепродукты «в любую тару» тем, кому еще не исполнилось 18 лет. Соответствующее решение Оперштаба подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Под Липецком задержали подростков за подготовку диверсии на нефтепроводе «Дружба»

В городской администрации указали, что запрет направлен на снижение рисков, «связанных с использованием горючих материалов несовершеннолетними в деструктивных целях».

Также отмечается, что ограничения временные. Они будут действовать в период с 9 марта по 31 декабря 2026 года.

Ранее 16-летний подросток пронес канистру с бензином и устроил пожар в ТЦ «Авиапарк» в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

