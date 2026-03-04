В Санкт-Петербурге запретили продавать подросткам бензин на АЗС

В городской администрации указали, что запрет направлен на снижение рисков, «связанных с использованием горючих материалов несовершеннолетними в деструктивных целях».

Также отмечается, что ограничения временные. Они будут действовать в период с 9 марта по 31 декабря 2026 года.

Ранее 16-летний подросток пронес канистру с бензином и устроил пожар в ТЦ «Авиапарк» в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».