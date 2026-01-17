В РСТ рассказали, как бороться с «кражами личностей туристов»

Ранее СМИ писали, что россияне стали массово жаловаться на новую схему мошенничества при бронировании жилья в Таиланде. По данным Telegram-канала «Baza», аферисты используют краденые личности туристов. Издание писало, что путешественники также жалуются на аналогичную махинацию при попытке арендовать жилье во Вьетнаме, Франции, Италии и Индонезии.

Известно, что туристы отправляют свои паспортные данные и предоплату якобы менеджерам, занимающимся бронированием жилья за границей, а те потом перестают выходить на связь и используют личности россиян для обмана других отдыхающих. Мохов подтвердил, что в последнее время все чаще встречаются подобные схемы по обману путешественников.