Авиаперелеты по России хотят сделать доступнее
Авиаперелеты по России могут стать доступнее, сообщают «Известия».
Как заявил сенатор Иван Абрамов, в 2025 году на программу субсидирования перелетов заложено 24 млрд рублей, в дальнейшем эта сумма может вырасти. «Вполне возможно, что увеличится количество субсидируемых билетов», – заявил он. Однако, по его словам, данная задача не является первостепенной. В настоящее время основные усилия направлены на обновление парка воздушных судов.
Приоритет должен отдаваться отечественным воздушным судам, поскольку они обходятся дешевле в эксплуатации, отличаются большей экономичностью и позволяют снизить зависимость от внешних поставщиков и валютных колебаний. Более доступные перелеты будут способствовать росту внутреннего туризма и укреплению связей между регионами.
Ранее туроператоры предложили субсидировать перелеты на Дальний Восток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru