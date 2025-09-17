Авиаперелеты по России хотят сделать доступнее

Как заявил сенатор Иван Абрамов, в 2025 году на программу субсидирования перелетов заложено 24 млрд рублей, в дальнейшем эта сумма может вырасти. «Вполне возможно, что увеличится количество субсидируемых билетов», – заявил он. Однако, по его словам, данная задача не является первостепенной. В настоящее время основные усилия направлены на обновление парка воздушных судов.

Приоритет должен отдаваться отечественным воздушным судам, поскольку они обходятся дешевле в эксплуатации, отличаются большей экономичностью и позволяют снизить зависимость от внешних поставщиков и валютных колебаний. Более доступные перелеты будут способствовать росту внутреннего туризма и укреплению связей между регионами.

Ранее туроператоры предложили субсидировать перелеты на Дальний Восток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

