Роспотребнадзор разъяснил правила компенсации за задержки рейсов из-за непогоды

Стихия, обрушившаяся на столицу 9 января, привела к серьёзным нарушениям в работе аэропортов — многочисленным задержкам рейсов и случаям потери багажа.



В заявлении подчёркивается, что Роспотребнадзор содействует пассажирам в рамках защиты их потребительских прав. Если авиакомпания отказывается выполнять законные требования клиента, пострадавший может обратиться за помощью в ведомство. Для этого предусмотрены два способа: заполнить форму в разделе «Обращения граждан» на официальном сайте Роспотребнадзора или позвонить в единый бесплатный консультационный центр.



Сотрудники службы помогут уладить конфликт до суда, а при необходимости — подготовят документы для подачи искового заявления в судебные инстанции.

Ранее МЧС России опубликовало рекомендации о том, как освободить автомобиль из‑под снега, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

