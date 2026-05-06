«Уволят сразу»: Опыт Сингапура не поможет пресечь травлю в школах
Ольга Мирясова напомнила НСН, что иногда травля может быть реакцией на другую травлю, поэтому здесь нужна команда психолгов.
С травлей в школе надо бороться комиссией психологов, а не физическими наказаниями, которые в России по отношению к ученикам невозможны. Об этом НСН рассказала оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Ольга Мирясова.
Мальчикам и подросткам в школах Сингапура теперь грозит телесное наказание, если они будут заниматься травлей других школьников, пишет The Guardian. Наказывать детей будут ударами ротанговой трости, от одного до трех ударов в зависимости от тяжести проступка. Мирясова заявила, что в России такой подход к устранению травли неприемлем.
«Я противница физических наказаний. Есть, конечно, ситуации, когда дерутся два ребенка, и их нужно изолировать друг от друга. И то здесь по всем критериям допускается максимум удерживание одного из них. За любое телесное наказание у нас педагога всегда привлекут к ответственности, даже если такие методы просил или разрешил применять родитель. У нас в Трудовом кодексе есть статья об этом. В «началке» травлю довольно просто предотвратить, там важен авторитет взрослого. А в подростковом возрасте взрослый такого веса не имеет. Там должна быть комплексная работа психологов в коллективе. Может быть, реакция ребенка была на какую-то другую травлю. Только у нас дефицит психологов, которые работают на полную ставку», - рассказала она.
Также Мирясова вспомнила и про апробацию оценок за поведение в регионах, однако подчеркнула, что они будут фактически бессмысленны.
«Пока идет апробация по регионам. Эксперимент закончится в этом году, и потом собираются ввести везде. Но мы тоже относимся к этой истории очень скептически. Есть дети с СДВГ, например, они не могут сидеть спокойно или с какими-то еще нарушениями. Им бессмысленно ставить плохую оценку за поведение. Ну, и заканчивая тем, что дети с серьезными проблемами с поведением не будут обращать внимания на эту оценку. Потому что они уже стоят на учете во всех комиссиях», - подытожила она.
Ранее замглавы Минпросвещения Ольга Колударова сообщила, что в российских школах введут трехуровневую оценку поведения учеников: образцовое, допустимое и недопустимое. По ее словам, также рассматривались пятиуровневая и двухуровневая оценка, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
