«Я противница физических наказаний. Есть, конечно, ситуации, когда дерутся два ребенка, и их нужно изолировать друг от друга. И то здесь по всем критериям допускается максимум удерживание одного из них. За любое телесное наказание у нас педагога всегда привлекут к ответственности, даже если такие методы просил или разрешил применять родитель. У нас в Трудовом кодексе есть статья об этом. В «началке» травлю довольно просто предотвратить, там важен авторитет взрослого. А в подростковом возрасте взрослый такого веса не имеет. Там должна быть комплексная работа психологов в коллективе. Может быть, реакция ребенка была на какую-то другую травлю. Только у нас дефицит психологов, которые работают на полную ставку», - рассказала она.

Также Мирясова вспомнила и про апробацию оценок за поведение в регионах, однако подчеркнула, что они будут фактически бессмысленны.