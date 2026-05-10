В Минобрнауки назвали дату начала приемной кампании в вузы РФ
В 2026 году приемная кампания в российские вузы начнется в единый день — 20 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки России.
Речь идет о приеме заявлений и документов во все университеты в РФ на все уровни высшего образования: бакалавриат, специалитет, базовое высшее, магистратура, специализированное высшее. При этом в ведомстве отметили, что даты окончания приема различаются в зависимости от уровня высшего образования и источника финансирования обучения.
Так, в рамках приема на обучение на бюджетной основе по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования прием заявлений и документов завершается с 10 до 20 июля. Однако при приеме на платные места по этим уровням образования кампания заканчивается не позднее 20 сентября.
Отмечается, что в рамках приема «на бюджет» по программам магистратуры и специализированного высшего образования прием заявлений и документов завершается не позже, чем 20 августа. При этом во время приема на обучение на платные места по этим уровням образования завершение приема документов — не позднее 20 сентября.
Ранее член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко в интервью НСН сообщила, что в РФ собираются создать укрупненные группы специальностей, куда попадут и смежные, такие как, например, филология и журналистика, и тогда бакалавры не обязаны будут идти на то же самое направление в магистратуру.
Горячие новости
- МО: ВС РФ применили «электромагнитные пушки» для разминирования в ДНР
- СМИ: Иноагента Варламова оштрафовали на 13 млн рублей за неуплату налогов
- В АТОР раскрыли, куда россияне поедут летом
- У побережья Катара из-за попадания снаряда загорелось судно
- В РФ будут выплачивать пособия многодетным семьям с доходом выше прожиточного минимума
- В Японии подтвердили планируемую поездку чиновников в РФ
- АТОР: Италия оказалась самой популярной страной Европы для отдыха россиян
- В РФ утвердили концепцию исторического просвещения
- «MV Hondius» с зараженными хантавирусом пассажирами прибыл на Тенерифе
- Послы Ирана в поздравлении Левитт с рождением дочери напомнили об атаке США на школу