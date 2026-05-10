В Минобрнауки назвали дату начала приемной кампании в вузы РФ

В 2026 году приемная кампания в российские вузы начнется в единый день — 20 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки России.

Речь идет о приеме заявлений и документов во все университеты в РФ на все уровни высшего образования: бакалавриат, специалитет, базовое высшее, магистратура, специализированное высшее. При этом в ведомстве отметили, что даты окончания приема различаются в зависимости от уровня высшего образования и источника финансирования обучения.

В России изменили правила приема абитуриентов в вузы

Так, в рамках приема на обучение на бюджетной основе по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования прием заявлений и документов завершается с 10 до 20 июля. Однако при приеме на платные места по этим уровням образования кампания заканчивается не позднее 20 сентября.

Отмечается, что в рамках приема «на бюджет» по программам магистратуры и специализированного высшего образования прием заявлений и документов завершается не позже, чем 20 августа. При этом во время приема на обучение на платные места по этим уровням образования завершение приема документов — не позднее 20 сентября.

Ранее член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко в интервью НСН сообщила, что в РФ собираются создать укрупненные группы специальностей, куда попадут и смежные, такие как, например, филология и журналистика, и тогда бакалавры не обязаны будут идти на то же самое направление в магистратуру.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:ОбразованиеРоссиявузыМинобрнауки

Горячие новости

Все новости

партнеры