В Минобрнауки назвали дату начала приемной кампании в вузы РФ

Так, в рамках приема на обучение на бюджетной основе по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования прием заявлений и документов завершается с 10 до 20 июля. Однако при приеме на платные места по этим уровням образования кампания заканчивается не позднее 20 сентября.

Отмечается, что в рамках приема «на бюджет» по программам магистратуры и специализированного высшего образования прием заявлений и документов завершается не позже, чем 20 августа. При этом во время приема на обучение на платные места по этим уровням образования завершение приема документов — не позднее 20 сентября.

Ранее член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко в интервью НСН сообщила, что в РФ собираются создать укрупненные группы специальностей, куда попадут и смежные, такие как, например, филология и журналистика, и тогда бакалавры не обязаны будут идти на то же самое направление в магистратуру.