Без учителей и медиков: Нехватка работников в России привела к коллапсу
В системе образования из-за дефицита преподавателей уже случился коллапс, необходимо пересматривать требования к профессии, заявила НСН Зулия Лоикова.
Самый большой дефицит кадров сегодня на предприятиях сельского хозяйства, в сфере обрабатывающих производств и в ЖКХ, также не хватает учителей и врачей, заявила HR-эксперт Зулия Лоикова в беседе с НСН.
Российской экономике грозит беспрецедентная нехватка рабочей силы. Об этом сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Лоикова назвала отрасли, в которых сложилась катастрофическая ситуация.
«Самый большой дефицит кадров у нас на предприятиях сельского хозяйства, в сфере обрабатывающих производств и в ЖКХ. Я бы говорила еще про стройку, на конец прошлого года у нас уже не хватало 150 тысяч строителей. В сельском хозяйстве мы уже пытались решить дефицит, смотрели специалистов из аграрных дружественных стран, но пока я не видела решения. У нас есть своя особенность, климатические зоны, условия далеко не всем могут подойти. И не все могут в этой отрасли быстро начать эффективно работать, незнание русского языка и менталитета тоже мешает, могут быть острые конфликтные ситуации», - отметила она.
Лоикова отдельно выделила сферу медицины и систему образования.
«Если говорить про медиков, их у нас тоже уже не хватает. Примерно 10 тысяч дефицит, это и врачи разных категорий, и младший, средний медицинский персонал. В системе образования у нас вообще коллапс, честно скажу. Это касается и дошкольной системы, не хватает воспитателей и помощников в детских садах. В школах тоже не хватает преподавателей, самая тяжелая ситуация с учителями русского языка, литературы, истории и физики. Нехватка просто колоссальная, к сожалению. Высшие учебные заведения тоже попали в эту историю. Возможно, пришло время пересматривать стандарты, пересмотреть какие-то профессии. Так получается, что вузы выпускают людей, которые не очень нужны рынку, компании сами себе готовят кадры, переучивают людей», - объяснила она.
Сети быстрого обслуживания вынуждены повышать цены из-за роста издержек и острой нехватки персонала, заявил НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
