Из филолога в журналисты: Какими будут новые правила поступления в магистратуру
Ольга Пилипенко раскрыла НСН, что сейчас в РФ хотят сформировать единую образовательную базу, а специализацию чтобы студент получал уже в магистратуре.
В России хотят создать укрупненные группы специальностей, куда попадут и смежные, такие как, например, филология и журналистика, и тогда бакалавры не обязаны будут идти на то же самое направление в магистратуру. Об этом НСН рассказала член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.
Студентам бакалавриата запретят поступать в магистратуру на другую специальность, пишет «Коммерсант». Новое правило уже разработали в Госдуме. Поступить в магистратуру по ряду направлений можно будет только на ту специальность, по которой абитуриент ранее отучился в бакалавриате. Депутаты уверены, что за два года магистратуры невозможно получить достаточно знаний для работы. Пилипенко раскрыла, что непрофильная магистратура привлекала многих.
«Человек мог отучиться, например, на инженерной специальности, потом пойти на экономиста. В этом тоже был смысл. Если человек становится педагогом, например, ему необходим какой-то управленческий опыт, чтобы он мог стать директором школы. А магистратура - как уровень углубленного высшего образования с получением специализации именно по тому профилю, по которому ты учился», - объяснила она.
При этом депутат отметила, что сейчас выполняется поручение Владимира Путина о формировании укрупненных групп специальностей, где будут смежные специальности, на которых студенты смогут продолжить обучение в магистратуре.
«Сейчас определяется перечень укрупненных групп специальностей. Вполне возможно, что смежные специальности попадут в одну группу, а значит можно будет поступать на эти направления подготовки. Филология и журналистика, условно говоря, могут попасть в одну группу. Поэтому это позволит поступать не конкретно на свою специальность в магистратуру. Мы хотим сформировать единое ядро: то есть все получают одинаковое высшее незаконченное образование без специализации, а дальше уже идет специализация, которая перекладывается на магистратуру», - рассказала она.
Ранее Пилипенко раскрыла НСН, что около 20% тех, кто ушел в колледжи после школы, продолжат получать высшее образование в вузах по своей специальности, однако они будут более профессионально подготовлены, что идет только в плюс для государства.
Горячие новости
- Власти Санкт-Петербурга допустили ограничение интернета в День Победы
- Боятся тени: Депутат Кирьянов назвал две причины роста числа самозанятых
- Из филолога в журналисты: Какими будут новые правила поступления в магистратуру
- «Опередили эпоху и были отвергнуты»: Почему Metallica решила переиздать «Reload»
- Зеленский заявил о пусках ракет «Фламинго» по России
- «Все замазаны»: Когда премьер Британии Стармер уйдет в отставку
- «Две-три недели»: Трамп допустил завершение конфликта с Ираном
- Без рекламы и площадок: Почему бизнесмены уходят в самозанятые
- ВС РФ уничтожили в украинском тылу ракетный комплекс IRIS-T
- В России покажут хоррор «Долина улыбок» с Венецианского кинофестиваля