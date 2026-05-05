«Человек мог отучиться, например, на инженерной специальности, потом пойти на экономиста. В этом тоже был смысл. Если человек становится педагогом, например, ему необходим какой-то управленческий опыт, чтобы он мог стать директором школы. А магистратура - как уровень углубленного высшего образования с получением специализации именно по тому профилю, по которому ты учился», - объяснила она.

При этом депутат отметила, что сейчас выполняется поручение Владимира Путина о формировании укрупненных групп специальностей, где будут смежные специальности, на которых студенты смогут продолжить обучение в магистратуре.

«Сейчас определяется перечень укрупненных групп специальностей. Вполне возможно, что смежные специальности попадут в одну группу, а значит можно будет поступать на эти направления подготовки. Филология и журналистика, условно говоря, могут попасть в одну группу. Поэтому это позволит поступать не конкретно на свою специальность в магистратуру. Мы хотим сформировать единое ядро: то есть все получают одинаковое высшее незаконченное образование без специализации, а дальше уже идет специализация, которая перекладывается на магистратуру», - рассказала она.

Ранее Пилипенко раскрыла НСН, что около 20% тех, кто ушел в колледжи после школы, продолжат получать высшее образование в вузах по своей специальности, однако они будут более профессионально подготовлены, что идет только в плюс для государства.

