Минпросвещения рекомендовало доплачивать учителям за работу на ЕГЭ и ОГЭ, размер выплаты устанавливают региональные власти, сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Уточняется, что эта работа не входит в обязанности педагогов, а является дополнительной и может осуществляться только с их письменного согласия. Казаков допустил, что следовало бы ввести общую федеральную доплату за работу на ЕГЭ.

«Сегодня в каждом регионе своя доплата. В крупных городах, включая Москву, это нормальная сумма, а где-то – копейки в сотни рублей. Все зависит от региональных властей. У директора школы и представителей местной власти всегда есть рычаги давления, чтобы мотивировать учителей. Сейчас пытаются при трудоустройстве на работу вмонтировать в учительские обязанности участие в ЕГЭ. Минпросвещения в подобных случаях всегда говорит, что это не их задача. За зарплаты отвечают не министры, а региональные власти. Минпросвещение делает хорошую мину при плохой игре, создает видимость заботы о учителях. Кто мешает, например, установить федеральную доплату за участие в ЕГЭ по аналогии с доплатой за классной руководство? Пусть Минпросвяшения выбьет федеральную доплату одинаковую для во всех регионах. Рекомендации давать проще всего», - сказал он.