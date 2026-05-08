Учителя призвали ввести федеральную выплату за работу на ЕГЭ
В некоторых российских регионах учителя сегодня получают за работу на ЕГЭ доплату в сотни рублей, рассказал НСН Дмитрий Казаков.
Даже существенная доплата вряд ли будет мотивировать учителей, отработавших учебный год на две ставки, работать на ЕГЭ, однако это вопрос договоренностей, заявил в беседе с НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков.
Минпросвещения рекомендовало доплачивать учителям за работу на ЕГЭ и ОГЭ, размер выплаты устанавливают региональные власти, сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Уточняется, что эта работа не входит в обязанности педагогов, а является дополнительной и может осуществляться только с их письменного согласия. Казаков допустил, что следовало бы ввести общую федеральную доплату за работу на ЕГЭ.
«Сегодня в каждом регионе своя доплата. В крупных городах, включая Москву, это нормальная сумма, а где-то – копейки в сотни рублей. Все зависит от региональных властей. У директора школы и представителей местной власти всегда есть рычаги давления, чтобы мотивировать учителей. Сейчас пытаются при трудоустройстве на работу вмонтировать в учительские обязанности участие в ЕГЭ. Минпросвещения в подобных случаях всегда говорит, что это не их задача. За зарплаты отвечают не министры, а региональные власти. Минпросвещение делает хорошую мину при плохой игре, создает видимость заботы о учителях. Кто мешает, например, установить федеральную доплату за участие в ЕГЭ по аналогии с доплатой за классной руководство? Пусть Минпросвяшения выбьет федеральную доплату одинаковую для во всех регионах. Рекомендации давать проще всего», - сказал он.
По словам собеседника НСН, даже достойная оплата не гарантирует, что учителя захотят участвовать в организации ЕГЭ.
«Работа на ЕГЭ – работа в отдельной организации пункта приема экзаменов (ППЭ). Учитель, на мой взгляд, должен требовать от ППЭ и местной власти составления отдельного договора на время ЕГЭ с указанием суммы оплаты. Но чаще всего школа просто предоставляет учителя сторонней организации и платит педагогу небольшую сумму. Здесь много самоуправства и пространства для нарушения. Никакая сумма не сможет замотивировать учителя, который отработал 9 месяцев на две-три ставки и выжат как лимон. Однако это вопрос договоренностей. Если кто-то согласиться в этом участвовать, то платить за это надо нормально», - подчеркнул он.
Ранее Росстат сообщил, что средняя зарплата учителей в 2025 году превысила 70 тысяч рублей, оплата труда в сфере образования выросла на 13%.
