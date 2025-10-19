В РФ смогут лишать водительских прав за прием некоторых лекарств

С ЛЕКАРСТВАМИ, НО БЕЗ ПРАВ

В России намерены создать список лекарств, прием которых будет являться основанием для лишения водительских прав. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил, что в перечень могут войти препараты, которые затрудняют концентрацию внимания, например, снотворные и седативные средства, то есть успокоительные.

Отмечается, что соответствующий законопроект уже принят ГД в первом чтении. Правительство РФ внесло его еще в июне 2023 года.

Согласно инициативе, предлагается установить административную ответственность за управление транспортом под воздействием лекарств, ухудшающих реакцию и внимание. Изменения предлагается внести в статью 27.12.1 и примечание к статье 12.8 КоАП РФ, передает РИА Новости. За нарушение водителю будет грозить штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.