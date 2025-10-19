В РФ смогут лишать водительских прав за прием некоторых лекарств
Речь идет, например, о снотворных и успокоительных.
В России хотят создать список лекарств, за прием которых будут лишать водительских прав. В первую очередь, это затронет водителей, которые управляли транспортным средством, после употребления медикаментов, ухудшающих внимание и реакцию. До этого в РФ приняли закон, согласно которому у автомобилистов смогут отзывать водительские удостоверения при выявлении ряда заболеваний.
С ЛЕКАРСТВАМИ, НО БЕЗ ПРАВ
В России намерены создать список лекарств, прием которых будет являться основанием для лишения водительских прав. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил, что в перечень могут войти препараты, которые затрудняют концентрацию внимания, например, снотворные и седативные средства, то есть успокоительные.
Отмечается, что соответствующий законопроект уже принят ГД в первом чтении. Правительство РФ внесло его еще в июне 2023 года.
Согласно инициативе, предлагается установить административную ответственность за управление транспортом под воздействием лекарств, ухудшающих реакцию и внимание. Изменения предлагается внести в статью 27.12.1 и примечание к статье 12.8 КоАП РФ, передает РИА Новости. За нарушение водителю будет грозить штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.
«Весной Госдума приняла в первом чтении проект закона об административной ответственности для водителей за прием определенных лекарств. Согласно документу, перечень веществ, входящих в состав препаратов, ухудшающих внимание и реакцию, определит правительство РФ», - напомнил Леонов.
При этом он уточнил, что для того, чтобы водителю выписали штраф, должна быть установлена совокупность клинических признаков опьянения, возникших вследствие приема лекарств, которые ухудшают внимание и реакцию, но не относятся к этиловому спирту или иным одурманивающим веществам. Депутат также предложил дополнительно маркировать такие лекарства предупреждением «противопоказано при вождении».
«Чтобы человек сразу понял, что препарат уже есть в перечне, его не стоит принимать, если нужно ехать куда-то за рулем. Так было бы удобнее и проще», - добавил Леонов.
По данным источника, административная ответственность будет наступать при наличии в организме водителя новых потенциально опасных психоактивных веществ, одурманивающих веществ, а равно в случае, когда по результатам медицинского освидетельствования на состояние опьянения в организме лица обнаружились вещества, входящие в состав лекарственных препаратов, ухудшающие внимание и реакцию, но не относящиеся к этиловому спирту, наркотическим средствам, психотропным веществам, и установлена совокупность клинических признаков опьянения, возникших вследствие употребления вызывающих опьянение веществ.
ЛИШЕНИЕ ПРАВ «ЗА БОЛЕЗНИ»
До этого правительство разрешило отзывать водительские права в России при выявлении у автомобилистов опасных заболеваний. Соответствующий закон в июле 2025 года подписал президент Владимир Путин. Нововведение начнет действовать с 1 марта 2027 года.
Согласно документу, в базе данных будут фиксировать наличие медицинских показаний к лишению прав, а не сам диагноз. Такая информация будет передаваться в МВД и ГИБДД, что и приведет к аннулированию водительского удостоверения.
Уточняется, что после получения уведомления о необходимости внеочередного медосвидетельствования, автомобилист будет обязан пройти его в течение трех месяцев. Однако неявка на осмотр станет основанием для аннулирования водительского удостоверения.
При этом депутат Сергей Леонов объяснил, что отозванные из-за болезни права водители все же смогут вернуть после прохождения лечения, передает RT. Он заметил, что это будет возможно, например, в случае, если у человека были проблемы со зрением, но оно резко улучшилось после операции. При этом политик подчеркнул, что от хронических заболеваний вылечиться сложно, поэтому больной, например, шизофренией, вряд ли сможет иметь права.
«Что касается алкоголизма — наверное, это по решению комиссии. Если он (водитель – прим. НСН) долго находится в ремиссии, то может вернуть себе права. В целом будет проводиться серьезное медосвидетельствование, и только по решению медкомиссии человеку можно будет вернуть права», - приводит его слова «Газета.ru».
Ранее член Союза автошкол России Сергей Матвеев в интервью НСН заметил, что если люди старшего поколения по статистике чаще становятся виновниками ДТП, то для них следует проводить специальное медосвидетельствование и медкомиссию хотя бы раз в два года, но этот вопрос упирается в деньги.
