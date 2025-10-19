МО: За ночь ПВО сбили 45 дронов ВСУ
Минувшей ночью 19 октября российские силы ПВО ликвидировали 45 беспилотников ВСУ над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В ведомстве уточнили, что это произошло в период с 23:00 часов 18 октября до 07:00 утра по московскому времени 19 октября. По данным источника, 12 украинских дронов сбили над Самарской областью, 11 — над Саратовской, по пять — над Ростовской и Воронежской, а также три — над Крымом.
В Минобороны добавили, что по два БПЛА ликвидировали над Брянским и Липецким регионами, а по одному — над Волгоградским, Оренбургским, Рязанским, Тверским и Тульским.
Ранее губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев, сообщил, что после атаки беспилотника ВСУ на региональном газзаводе начался пожар, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru