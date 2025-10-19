Умер бас-гитарист группы «Limp Bizkit» Риверс
Ушел из жизни бас-гитарист группы «Limp Bizkit» Сэм Риверс. Об этом говорится в соцсетях коллектива.
Музыканту было 48 лет. Причина смерти артиста не указана, однако ранее издание «Variety» писало, что в прошлом у Риверса было заболевание печени, вызванное употреблением алкоголя.
Группа «Limp Bizkit» образовалась в 1994 году в США. Она известна своим эклектичным и тяжелым звучанием, в котором сочетаются металл, хип-хоп и панк. Одни из самых популярных альбомов группы — «Significant Other» и «Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water». За все время существования коллектив трижды был номинирован на премию «Grammy» и продал свыше 40 млн копий альбомов по всему миру, напоминает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
