Спрос на антидепрессанты в России зафиксирован с начала пандемии коронавируса, его рост в сентябре 2025 года обусловлен не только климатическими изменениями, но и тем, что россияне стали чаще обращаться с проблемой к специалистам, а не пытаться справляться самостоятельно, рассказал НСН директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Россияне скупили в сентябре антидепрессантов на 13,8 млрд рублей, что стало максимумом за четыре года для этого месяца. В первый месяц осени было куплено 1,94 млн упаковок таблеток, а денег на них было потрачено на треть больше денег, чем в прошлом году, сообщил Telegram-канал Mash. Больше всего упаковок таких препаратов было раскуплено в Петербурге (2230) и Москве (2026), а также Калининградской области (1401) и Карелии (1398). Беспалов объяснил, с чем это связано.

«На осенний период традиционно приходится всплеск спроса на данную товарную категорию, потому что меняются климатические условия. Это в том числе сказывается на состоянии пациентов с депрессивными расстройствами. Но сентябрь не всегда становится периодом пикового спроса, иногда рост начинается раньше, иногда позже. В этом году климатические изменения на большей части территории нашей страны повлияли на рост спроса в этом месяце», - пояснил Беспалов.

Рост спроса на антидепрессанты произошел с начала пандемии коронавируса и не заканчивается до сих пор, уточнил специалист RNC Pharma. По его словам, это связано в том числе с тем, что россияне с психическими расстройствами стали чаще обращаться за помощью к специалистам.