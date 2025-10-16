«Субстанции для лекарственных препаратов для всего мира поставляют именно Индия и Китай. Сейчас они выпускают и готовые лекарственные формы, но я бы не сказала, что рост этих стран в общем объеме лекарственного рынка очень существенный. Китайских препаратов стало больше, но их не так много на нашем рынке. Если посмотреть по количеству, то 70% лекарств в упаковках — это отечественные препараты, в деньгах это только 40%. Понятно, что российские лекарства дешевле, чем импортные», — сказала Преснякова.

Ранее Преснякова заявила, что средневзвешенная цена на лекарства в 2025 году увеличилась на 13-14%, сейчас россияне закупают упаковки с большим объемом таблеток и делают выбор в пользу более дорогих препаратов.

