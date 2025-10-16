Фармацевты заявили о появлении на рынке лекарств из Китая и Индии

В последнее время Китай и Индия начали выпускать готовые лекарственные формы, однако на российском рынке их пока немного, сказала НСН Виктория Преснякова.

Сегодня на российском рынке лекарств появились препараты из Индии и Китая, однако пока их немного: 70% лекарственных препаратов на полках аптек — отечественного производства. Об этом в пресс-центре НСН заявила исполняющий директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

Юрист Ларина: Аптеки не должны скрывать дешевые аналоги лекарственных препаратов

«Субстанции для лекарственных препаратов для всего мира поставляют именно Индия и Китай. Сейчас они выпускают и готовые лекарственные формы, но я бы не сказала, что рост этих стран в общем объеме лекарственного рынка очень существенный. Китайских препаратов стало больше, но их не так много на нашем рынке. Если посмотреть по количеству, то 70% лекарств в упаковках — это отечественные препараты, в деньгах это только 40%. Понятно, что российские лекарства дешевле, чем импортные», — сказала Преснякова.

Ранее Преснякова заявила, что средневзвешенная цена на лекарства в 2025 году увеличилась на 13-14%, сейчас россияне закупают упаковки с большим объемом таблеток и делают выбор в пользу более дорогих препаратов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:КитайИндияФармацевтикаЛекарстваАптеки

Горячие новости

Все новости

партнеры