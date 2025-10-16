Фармацевты заявили о появлении на рынке лекарств из Китая и Индии
В последнее время Китай и Индия начали выпускать готовые лекарственные формы, однако на российском рынке их пока немного, сказала НСН Виктория Преснякова.
Сегодня на российском рынке лекарств появились препараты из Индии и Китая, однако пока их немного: 70% лекарственных препаратов на полках аптек — отечественного производства. Об этом в пресс-центре НСН заявила исполняющий директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.
«Субстанции для лекарственных препаратов для всего мира поставляют именно Индия и Китай. Сейчас они выпускают и готовые лекарственные формы, но я бы не сказала, что рост этих стран в общем объеме лекарственного рынка очень существенный. Китайских препаратов стало больше, но их не так много на нашем рынке. Если посмотреть по количеству, то 70% лекарств в упаковках — это отечественные препараты, в деньгах это только 40%. Понятно, что российские лекарства дешевле, чем импортные», — сказала Преснякова.
Ранее Преснякова заявила, что средневзвешенная цена на лекарства в 2025 году увеличилась на 13-14%, сейчас россияне закупают упаковки с большим объемом таблеток и делают выбор в пользу более дорогих препаратов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума отклонила законопроект о передаче животных в реабилитационные центры
- Актриса из «Кибердеревни» призналась, что боится нейросетей
- Путин: В 2025 году в России будет добыто 510 млн тонн нефти
- Фармацевты заявили о появлении на рынке лекарств из Китая и Индии
- Вспомнить все: Как хакеры используют нейросети для своих взломов
- «Берут больше и дороже»: Какие лекарства сегодня выбирают покупатели
- Путин: Отказ от российских энергоносителей привел к росту цен в Евросоюзе
- Граждан РФ задержали в Грузии по подозрению в отмывании нелегальных доходов
- Вирусолог исключил эпидемию туберкулеза на Дальнем Востоке
- Песков назвал саммит в Анкоридже совместным успехом Путина и Трампа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru