В Оренбургской области после атаки беспилотника на газзаводе начался пожар
19 октября 202509:02
При попытке атаки беспилотного летательного аппарата на Оренбуржье частично повреждена инфраструктура газзавода, сообщил в Telegram губернатор области Евгений Солнцев.
По его ловам, также началось возгорание одного из цехов. На устранение последствий направили все экстренные службы. Пострадавших среди сотрудников предприятия нет.
Ранее после атаки БПЛА в Ульяновской области загорелась подстанция, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
