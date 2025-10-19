В Оренбургской области после атаки беспилотника на газзаводе начался пожар

При попытке атаки беспилотного летательного аппарата на Оренбуржье частично повреждена инфраструктура газзавода, сообщил в Telegram губернатор области Евгений Солнцев.

По его ловам, также началось возгорание одного из цехов. На устранение последствий направили все экстренные службы. Пострадавших среди сотрудников предприятия нет.

Ранее после атаки БПЛА в Ульяновской области загорелась подстанция, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

