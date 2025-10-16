«Рост цен на лекарства действительно есть. В сентябре цены выросли на жизненно важные препараты по сравнению с августом на 0,9%, на остальные препараты, цены на которые не регулируются, — на 1,4%. Аналитические агентства, которые озвучивают рост цен, говорят о том, что цены на лекарства в 2025 году в среднем растут в рамках инфляции. Средневзвешенная цена увеличилась примерно на 13-14%. Она показывает, что наш потребитель стал предпочитать более дорогие препараты, покупает большее количество — если раньше выбирали 10 таблеток в упаковке, то сейчас выгоднее купить 30 или 60 таблеток. Кроме того, с рынка вымываются дешевые препараты, затраты на себестоимость которых превышают их цену. Препаратов стоимостью до 100 рублей становится меньше, повторюсь, пациенты выбирают более дорогостоящие лекарства. Есть и препараты, которые с прошлого года подорожали на 20-30%, при этом уточню, что цену поднимает не аптека, а производитель», — сказала Преснякова.

Ранее депутат Госдумы и заместитель председателя комитета по экономической политике Станислав Наумов предложил расширить финансирование закупок дорогостоящих лекарств для пациентов с сахарным диабетом за счёт средств от акциза на сахаросодержащие напитки.

