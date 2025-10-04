Специалист по СИМ предрекла рост серого сегмента кикшеринга из-за прав на электросамокаты

Ранее зампред комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК, автоэксперт Александр Холодов призвал обязать самокатчиков в России получать водительские права категории «М». Для таких водителей предлагается выдавать удостоверение по упрощенному принципу — например, после сдачи теории, передает ТАСС. Эрдман не поддержала эту инициативу.

«Я не поддерживаю это решение. Это излишняя мера. Транспортное средство, которое перемещается со скоростью заметно ниже и ездит преимущественно по велоинфраструктуре и по пешеходным зонам. Если мы говорим о стремлении к мобильности, то, как минимум, странно навешивать на него обязанность получать права. В России был период, когда получали права на велосипеды, но почему-то от этого "отказались". Сейчас мы пытаемся зайти в одну и ту же воду дважды. Это не мешает обязанности людей, которые используют СИМы, прочитать очень короткие правила перемещения на средствах индивидуальной мобильности. Это то, что делают операторы при онбординге клиентов на электросамокатах. Если они частные, то надо сделать это самостоятельно», - отметила она.