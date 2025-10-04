Специалист по СИМ предрекла рост серого сегмента кикшеринга из-за прав на электросамокаты
Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в эфире НСН не поддержала идею введения прав для водителей СИМ, а вице-президент Нацсоюза автомобилистов Ян Хайцеэр выступил за номера для электросамокатов.
Обязать водителей СИМ сдавать экзамены на права — это излишняя мера, пользователи не захотят этим заниматься, что приведет к оттоку водителей электросамокатов и к росту нелегального сегмента кикшеринга. Об этом в беседе с НСН заявила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
Ранее зампред комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК, автоэксперт Александр Холодов призвал обязать самокатчиков в России получать водительские права категории «М». Для таких водителей предлагается выдавать удостоверение по упрощенному принципу — например, после сдачи теории, передает ТАСС. Эрдман не поддержала эту инициативу.
«Я не поддерживаю это решение. Это излишняя мера. Транспортное средство, которое перемещается со скоростью заметно ниже и ездит преимущественно по велоинфраструктуре и по пешеходным зонам. Если мы говорим о стремлении к мобильности, то, как минимум, странно навешивать на него обязанность получать права. В России был период, когда получали права на велосипеды, но почему-то от этого "отказались". Сейчас мы пытаемся зайти в одну и ту же воду дважды. Это не мешает обязанности людей, которые используют СИМы, прочитать очень короткие правила перемещения на средствах индивидуальной мобильности. Это то, что делают операторы при онбординге клиентов на электросамокатах. Если они частные, то надо сделать это самостоятельно», - отметила она.
При этом, по ее словам, отследить наличие прав у пользователей СИМ будет сложно.
«Часть людей точно не будет получать права и будет перемещаться нелегально. Вопрос не в законе, а в его соблюдении и отслеживании нарушителей. Кто будет следить за получением прав? Скорее всего — никто. Ни один сотрудник ГИБДД не будет бегать за самокатчиками. Это то же самое, что сейчас происходит с частными самокатами. У нас есть закон, который обязывает их соблюдать ограничение скорости, ездить поодиночке, спешиваться. Но это не отслеживаемо», - добавила Эрдман.
При это она считает, что операторы точно не будут заниматься проведением экзаменов на получение прав.
«Это будет государственная аттестационная комиссия. По аналогии с тем, как люди получают права на мотоциклы и права категории "М" на мопед. Операторы этим точно не будут заниматься. Это будет какой-то государственный орган, который будет заниматься экзаменами. Операторов скорее всего обяжут на старте, по аналогии с каршерингом, проверять наличие прав или справки о прохождении курсов. Люди не захотят это делать. Будет огромный отток из прозрачных сервисов кикшеринга в абсолютно серую зону. И люди начнут покупать невероятное количество частных электросамокатов с рук, любой мощности. Мы раздуем серый рынок частных СИМов», - объяснила директор ассоциации.
В свою очередь вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в разговоре с НСН призвал ввести номера для самокатов, которые смогут фиксировать камеры на дорогах для контроля СИМ.
«Я за полный контроль за самокатами, но права — это бред. Если только это не касается мощных самокатов, которые фактически являются транспортными средствами. Хотя давайте введем права медленного оператора самокатчика категории "А минус". Я за то, чтобы ввели номера, которые можно получать в упрощенной форме через "Госуслуги". Не порядковые, которые выдает система владельцев кикшеринга. Чтобы они могли считываться камерами. Так мы хоть каким-то образом сможем контролировать самокаты. Почему все время речь идет о прокатных самокатах? Хулиганов на частных — не меньше! Их (электросамокаты - прим. НСН) нужно сертифицировать. Значит мы определим их мощность, которую нельзя будет изменять», - сказал он.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что рост числа ДТП с участием мотоциклов связан с увеличением количества питбайков на дорогах, этот сегмент необходимо регулировать, в том числе сократив импорт этих транспортных средств в РФ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Белгороде после массированной атаки ВСУ закрыли торговые центры и рынок
- Специалист по СИМ предрекла рост серого сегмента кикшеринга из-за прав на электросамокаты
- Группа TattooIN выпустила новый альбом «Звезды и руны»
- Нину Гуляеву похоронят на Троекуровском кладбище
- Conviasa запустит регулярные рейсы между Петербургом и Каракасом
- Хаминский: Сулейманову может грозить пожизненное лишение свободы
- «Успех подписки, а не музыки»: Медиаменеджер объяснил 50% охват пользователей стримингов
- Минюст попросил Верховный суд ликвидировать «Партию роста»
- СМИ: Российские туристы застряли в Турции из-за вспышки вируса Коксаки
- Пакистан предложил США построить новый порт на Аравийском море
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru