В Улан-Удэ с отравлением госпитализировали 36 человек

В Улан-Удэ медики госпитализировали 36 человек с симптомами отравления, из них 21 ребенок в возрасте от 7 до 15 лет, сообщила в Telegram глава Минздрава республики Евгения Лудупова.

На Кубани не менее 10 человек насмерть отравились самодельным алкоголем

По ее словам, один пациент в стабильно тяжелом состоянии находится в реанимации. У других пациентов состояние средней степени тяжести. Пострадавшие употребляли готовую пищевую продукцию производства компании «Восток», которая продается в различных магазинах торговой сети «Николаевский».

По факту массового отравления заведено уголовное дело.

Ране в Дагестане 25 детей отравились на базе отдыха, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:БурятияОтравления

