В Улан-Удэ с отравлением госпитализировали 36 человек
В Улан-Удэ медики госпитализировали 36 человек с симптомами отравления, из них 21 ребенок в возрасте от 7 до 15 лет, сообщила в Telegram глава Минздрава республики Евгения Лудупова.
По ее словам, один пациент в стабильно тяжелом состоянии находится в реанимации. У других пациентов состояние средней степени тяжести. Пострадавшие употребляли готовую пищевую продукцию производства компании «Восток», которая продается в различных магазинах торговой сети «Николаевский».
По факту массового отравления заведено уголовное дело.
Ране в Дагестане 25 детей отравились на базе отдыха, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
