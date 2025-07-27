В РФ предложили ограничить продажу алкоголя по примеру СССР
В Общественной палате России призвали сократить разрешенные часы продажи крепких спиртных напитков с 11:00 до 19:00.
В Госдуме в последнее время все чаще стали говорить об ужесточении правил продажи алкоголя в России. Депутаты уже предлагали повысить разрешенный возраст для употребления спиртных напитков, а также закрыть алкомаркеты, расположенные в жилых домах. На этот раз инициатива вновь затронула ограничение времени продажи алкоголя.
ПРИМЕР СССР И «ДРАКИ» В МАГАЗИНАХ
Накануне председатель комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил на федеральном уровне сократить разрешенные часы продажи алкоголя до 11:00 - 19:00, как это было в СССР.
Сейчас в России продажа алкоголя разрешена с 08:00 до 23:00 часов. При этом политик рекомендовал ужесточать ограничения постепенно и ежегодно снижать разрешенное время на один час. К тому же Рыбальченко заявил о необходимости ограничения продажи спиртного в выходные и праздничные дни, но не в заведениях общепита.
«Именно такие меры дадут максимальный эффект, а не только ограничение в рабочие дни», - сказал он в беседе с ТАСС.
В свою очередь депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что в РФ необходимо вернуться к фиксированному количеству продающих алкогольную продукцию магазинов. По его мнению, в стране следует поддерживать инициативы, направленные на сокращение потребления алкоголя населением, но для этого не хватает поддержки на государственном уровне.
«Мы должны вводить квоты на алкогольные магазины, и пусть они дерутся, рвут друг друга зубами за право продавать спиртные напитки, платят большие взносы. Можно даже разыгрывать право продавать алкоголь через аукционы и рассчитывать, к примеру, один магазин на условные десять тысяч населения», - предложил политик в интервью изданию «Лента.ру».
В настоящий момент, согласно федеральному закону, в России продажа алкоголя в розничных точках запрещена с 23:00 вечера до 08:00 утра, но регионы могут самостоятельно устанавливать дополнительные ограничения по времени и условиям продажи алкоголя, в том числе вводить полный запрет, за исключением мест общественного питания.
С 1972 года в СССР крепкие спиртные напитки можно было продавать в магазинах только с 11:00 до 19:00. При этом в период антиалкогольной кампании в 1980-е годы время продажи алкоголя было сокращено до 14:00 - 19:00, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
ЗАКРЫТИЕ АЛКОМАРКЕТОВ И «21+»
Это уже не первые предложения об ужесточении правил продажи алкогольной продукции в России. Так, на этой неделе в Госдуме призвали убрать алкомаркеты с первых этажей жилых домов. Отмечается, что запрет должен распространяться на открытие новых точек, а для действующих алкомаркетов нужно будет установить переходный период.
Один из авторов инициативы — лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов подчеркнул, что близость розничных точек продажи спиртного к жилым домам провоцирует создание мест массового употребления алкоголя.
До этого сенатор Марина Сидухина внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект о запрете продажи алкогольной продукции лицам младше 21 года. Она напомнила, что «внутреннее строение и структурные элементы» головного мозга человека обычно полностью «формируются только к 21 году».
«До этого возраста головной мозг более уязвим к внешним воздействиям, и особенно химическим отравлениям», - говорится в документе, размещенном в электронной базе нижней палаты парламента.
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с НСН заявил, что запрет продажи алкоголя лицам моложе 21 года необходим, так как употребление спиртного в юном возрасте сильнее бьет по неокрепшей нервной системе и по организму.
«Употребление алкоголя в юном возрасте опаснее, чем в более зрелом, потому что формируется еще нервная система, происходит рост организма, взросление. Это касается не только алкоголя, но и иных вредных веществ. Я поддерживаю эту инициативу. Правда, бороться с алкогольной зависимостью она не поможет, поскольку она формируется в более зрелом возрасте, но это приведет к снижению употребления алкоголя молодыми людьми и сделает их более здоровыми», - заметил он.
С депутатом Леоновым согласен журналист Владимир Познер. В интервью изданию «NEWS.ru» он подчеркнул, что запрет на продажу алкоголя людям до 21 года может уменьшить доступность спиртного, однако не поможет искоренить причину массового употребления алкоголя молодыми людьми.
По словам Познера, такие ограничения поверхностны и не помогают избавиться от провоцирующих алкогольную зависимость основных психологических и социальных факторов. В связи с этим он призвал сначала разобраться в истоках проблемы пьянства, чтобы борьба с алкоголизмом была эффективной.
При этом президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев считает, что введение запрета приведет к тому, что потребление нелегального алкоголя молодежью только усилится.
«Предложение по введению запрета на продажу алкогольной продукции лицам до 21 года не учитывает специфику функционирования алкогольного рынка и приведет к резко отрицательным последствиям. Этот законопроект еще больше увеличит потребление нелегального крепкого алкоголя среди молодежи», - сказал он в разговоре с НСН.
Ранее гендиректор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский в интервью НСН рассказал, что из-за снижения объема продаж легального алкоголя растет реализация нелегального, а его объем только в сегменте крепкого алкоголя оценивается в 200 млн литров.
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