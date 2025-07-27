В РФ предложили ограничить продажу алкоголя по примеру СССР

ПРИМЕР СССР И «ДРАКИ» В МАГАЗИНАХ

Накануне председатель комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил на федеральном уровне сократить разрешенные часы продажи алкоголя до 11:00 - 19:00, как это было в СССР.

Сейчас в России продажа алкоголя разрешена с 08:00 до 23:00 часов. При этом политик рекомендовал ужесточать ограничения постепенно и ежегодно снижать разрешенное время на один час. К тому же Рыбальченко заявил о необходимости ограничения продажи спиртного в выходные и праздничные дни, но не в заведениях общепита.

«Именно такие меры дадут максимальный эффект, а не только ограничение в рабочие дни», - сказал он в беседе с ТАСС.