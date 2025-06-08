«Туберкулез и зависимость»: Нарколог объяснил, чем опасны кальяны

«На самом деле, кальян опасен. Но опасен не только тем, что эквивалентен 100 сигаретам, а тем, что через трубки, которые почти никто не стерилизует, есть риск заболевания туберкулезом. Он может быть и смертельно опасным заболеванием, если его запустить. При этом у туберкулеза есть такие формы, особенно в крупных мегаполисах, которые консервативным путем, с помощью таблеток и уколов, не вылечить. То есть необходимо удалять часть легкого. К тому же, если это табакосодержащий продукт, то формируется хронический обструктивный бронхит легких, ухудшается качество жизни, он вызывает отдышку сначала при физической нагрузке, а потом в покое», - уточнил нарколог.

При этом, по словам Казанцева, кальян вызывает зависимость, в том числе психологическую.