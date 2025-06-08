«Туберкулез и зависимость»: Нарколог объяснил, чем опасны кальяны

Психиатр Алексей Казанцев в эфире НСН заметил, что кальян не следует относить к наркотическим веществам, однако он, по его словам, вызывает зависимость. 

Во время курения кальяна через плохо промытую трубку можно заразиться в том числе туберкулезом, при этом кальян вызывает зависимость, особенно психологическую. Об этом в беседе с НСН заявил психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

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Ранее нарколог Руслан Исаев заявил, что час курения кальяна эквивалентен выкуриванию 100 и более сигарет. По его словам, дым кальяна содержит множество тех же токсичных веществ, что и сигаретный: никотин, угарный газ, тяжелые металлы, канцерогены.

В разговоре с изданием «Газета.Ru» специалист объяснил, что прохождение дыма через воду не устраняет эти вещества, а лишь создает ложное ощущение «мягкости» и безопасности, что может способствовать еще более глубокому вдыханию токсинов. Казанцев объяснил, чем еще опасны кальяны.

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«На самом деле, кальян опасен. Но опасен не только тем, что эквивалентен 100 сигаретам, а тем, что через трубки, которые почти никто не стерилизует, есть риск заболевания туберкулезом. Он может быть и смертельно опасным заболеванием, если его запустить. При этом у туберкулеза есть такие формы, особенно в крупных мегаполисах, которые консервативным путем, с помощью таблеток и уколов, не вылечить. То есть необходимо удалять часть легкого. К тому же, если это табакосодержащий продукт, то формируется хронический обструктивный бронхит легких, ухудшается качество жизни, он вызывает отдышку сначала при физической нагрузке, а потом в покое», - уточнил нарколог.

При этом, по словам Казанцева, кальян вызывает зависимость, в том числе психологическую.

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«Любой продукт, содержащий табак, вызывает зависимость. Хотя говорят, что в кальяне его нет. Конечно, это не сигареты, которые курят по несколько в час или по пачке в день, но тем не менее зависимость есть. Ломки и абстиненции не будет, но психологическая зависимость явно появляется. Я бы не отнес кальян к наркотикам, но зависимость есть. Алкоголь — это, как сейчас говорят специалисты, "социально приемлемый наркотик". Кальян — тоже. Часть зависимых, которые раньше употребляли наркотики, либо алкоголь, замещают их кальяном», - объяснил врач.

Ранее президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что инициатива об отчислении букмекерами средств на профилактику лудомании своевременна, однако необходимо, чтобы эти деньги пошли непосредственно на лечебные программы. К тому же, по его словам, нужно создать регулярную эффективную систему, которой, возможно, займется не только государство, но и частные игроки.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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