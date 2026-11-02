При атаке беспилотника на автобус в ЛНР 2 ноября погиб человек

По его данным, вечером на участке дороги Родаково — Желтое Славяносербского муниципального округа украинский дрон прицельно атаковал транспорт, который ехал по маршруту «Луганск — Зимогорье».



Все пострадавшие получают необходимую медпомощь. На месте работают оперативные службы, уточнил Пасечник.



Недавно в Запорожской области один человек погиб в результате атаки БПЛА на еще один автобус.

