При атаке беспилотника на автобус в ЛНР 2 ноября погиб человек

В Луганской Народной Республике при атаке беспилотника ВСУ на рейсовый автобус 2 ноября погиб человек, еще восемь пострадали. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в соцсетях.

Под Белгородом из-за атак ВСУ погиб один человек, семеро пострадали

По его данным, вечером на участке дороги Родаково — Желтое Славяносербского муниципального округа украинский дрон прицельно атаковал транспорт, который ехал по маршруту «Луганск — Зимогорье».

Все пострадавшие получают необходимую медпомощь. На месте работают оперативные службы, уточнил Пасечник.

Недавно в Запорожской области один человек погиб в результате атаки БПЛА на еще один автобус.

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ФОТО: РИА Новости
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