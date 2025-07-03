В Госдуме заявили, что высокие цены не отвлекут россиян от сигареты и алкоголя

Высокие цены не смогут отвлечь россиян от курения и алкоголя, так как они найдут более дешёвые альтернативы. Об этом «Газете.Ru» заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

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Комментируя призыв Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к 2035 году поднять на 50% цены на сигареты и спиртные напитки, он указал, что данную проблему следует решать иначе.

«Необходимо заниматься другими вопросами — это пропаганда здорового образа жизни, строительство и организация пространств для людей, которые могли заниматься спортом», - заключил парламентарий.

Ранее врач-психиатр Руслан Исаев заявил, что никотиновая зависимость – это заболевание, которое нужно лечить так же, как любую другую зависимость, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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