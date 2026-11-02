Юрист объяснил, как сохранить деньги по ПДС для близких

Право на периодические выплаты по программе долгосрочных сбережений у женщин появляется с 55 лет, у мужчин — с 60. Второй вариант — истечение 15 лет с наиболее ранней даты заключения договора.



Обращаться за средствами сразу закон не заставляет. Можно отложить, а накопления продолжат инвестироваться.



Срочные выплаты назначают минимум на десять лет. Например, при миллионе рублей это около 8,3 тыс. рублей в месяц. Если человек после трех лет выплат умрет, на счете останется порядка 700 тыс. рублей. При 2 млн — около 1,4 млн, при 3 — 2,1. Эти деньги получат правопреемники. Однако реальные суммы могут отличаться из-за инвестирования и ежегодной корректировки выплат.



Правопреемников можно указать в договоре или отдельным заявлением в НПФ. Если распоряжения нет, деньги в первую очередь получают дети, супруг или супруга и родители умершего. Обратиться в фонд нужно в течение шести месяцев, пропущенный срок можно восстановить через суд.



При выборе пожизненной выплаты после смерти участника права правопреемников на остаток уже не возникает.



Ранее рассказывали, зачем переводить пенсионные накопления в инвестиции.

