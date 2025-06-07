Нарколог поддержал инициативу ГД об отчислении букмекерами средств на профилактику лудомании
Психиатр Руслан Исаев в эфире НСН рассказал, что в России идет большой рост игромании, и молодые люди проигрывают значительные суммы на спортивных ставках в букмекерских конторах.
Инициатива об отчислении букмекерами средств на профилактику лудомании своевременна, однако необходимо, чтобы эти деньги пошли непосредственно на лечебные программы, к тому же нужно создать регулярную эффективную систему, которой, возможно, займется не только государство, но и частные игроки. Об этом в беседе с НСН заявил врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.
Ранее председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщил, что в ГД планируют наделить Единого регулятора азартных игр полномочиями в сфере профилактики лудомании и возможностью собирать средства на эти цели. Известно, что как минимум три млн человек в стране страдают от этого «недуга». Исаев оценил такую инициативу Госдумы.
«Я бы поддержал данную инициативу. Она несколько запоздала. Ее давно надо было ввести. Это новая сфера, на которую государство долгое время не обращало внимания. Идет большой рост игромании. В частности, такой новый сегмент как букмекерские конторы. Люди, в том числе молодые мужчины, проигрывают огромные деньги на спортивных ставках. Пострадавших очень много. И, естественно, подозревая определенные сверхприбыли этих организаций — обложить дополнительным налогом — это своевременный шаг. Но для того, чтобы эти деньги не растворились, необходимо продумать эффективную систему на регулярной основе. Чтобы эти деньги были потрачены для дела: на профилактику или на лечебные программы», - объяснил он.
К тому же, согласно предложению депутатов, регулятор займется профилактикой вместе с участниками рынка с помощью соцрекламы и вывесок, а Минздрав на вырученные средства построит систему в виде разработки протоколов лечения, подготовки врачей, создания соответствующих служб и горячей линии. Однако, по мнению Исаева, только социальные плакаты не помогут в решении проблемы лудомании.
«Социальная реклама и плакаты, по моему мнению — одно из самых бесполезных и коррупционных мероприятий. Чтобы это эффективно работало, к данному законопроекту должны в том числе прилагаться методические разработки, порядок оказания помощи и так далее. Это должно подвергнуться глубокому всестороннему общественному обсуждению», - добавил психиатр.
При этом нарколог усомнился в том, что этим вопросом должно заниматься только государство.
«Необходимо продумать, кто будет исполнителем: это будет только государственная монополия или будут допущены частные игроки. У нас есть печальный опыт, когда здравые инициативы монополизируются государственной сферой при отсутствии должного количества ресурсов, и идея выхолащивается. Я в данном случае привожу пример с вытрезвителями. Столько лет с этим ходили, в итоге ничего не дали частным исполнителям. Этим занимается только государство, а информация по их эффективности закрыта. Важно — не просто взять или отнять и поделить, а важно, чтобы это потом правильно работало на людей», - заметил Исаев.
Лудомания — это психическое расстройство, которое выражается в частых повторных эпизодах участия в азартных играх, которые доминируют в жизни человека и ведут к снижению социальных, профессиональных, материальных и семейных ценностей. До этого издание «Sports.ru» писало, что в среднем игроки тратят по 10% семейного бюджета, а рост числа лудоманов за 10 лет составил 500%.
С 1 января 2021 года в России вступил в силу закон, который позволяет региональным властям создавать вытрезвители. Однако внедрение этой инициативы происходит неравномерно. Так, одни регионы активно открывают эти учреждения, а другие наоборот отказываются от их создания, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров в интервью НСН заметил, что размещение страшных картинок на любом виде никотинсодержащей продукции не отпугнет зависимых россиян.
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