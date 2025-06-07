Нарколог поддержал инициативу ГД об отчислении букмекерами средств на профилактику лудомании

Ранее председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщил, что в ГД планируют наделить Единого регулятора азартных игр полномочиями в сфере профилактики лудомании и возможностью собирать средства на эти цели. Известно, что как минимум три млн человек в стране страдают от этого «недуга». Исаев оценил такую инициативу Госдумы.

«Я бы поддержал данную инициативу. Она несколько запоздала. Ее давно надо было ввести. Это новая сфера, на которую государство долгое время не обращало внимания. Идет большой рост игромании. В частности, такой новый сегмент как букмекерские конторы. Люди, в том числе молодые мужчины, проигрывают огромные деньги на спортивных ставках. Пострадавших очень много. И, естественно, подозревая определенные сверхприбыли этих организаций — обложить дополнительным налогом — это своевременный шаг. Но для того, чтобы эти деньги не растворились, необходимо продумать эффективную систему на регулярной основе. Чтобы эти деньги были потрачены для дела: на профилактику или на лечебные программы», - объяснил он.