Польша озвучила военные планы на границе с Калининградской областью

Варшава собирается организовать новую военную бригаду на границе с Калининградской областью, которая будет готова к потенциальным боям через два года. Об этом RMF24 сообщил полковник ВС Польши Цезарий Кисковяк.

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Новое подразделение войдет в компонент пограничной обороны вместе с Подляской, Варминско-Мазурской, Надбужанской и Пшемысльской бригадами. На них возложат управление инфраструктурой проекта «Восточный щит».

По словам Кисковяка, соединение будет мониторить приграничный регион, поддерживать готовность помочь Пограничной страже, а в перспективе — принимать от нее задачи по обороне границы.

При этом бригада не заменит ее. Реорганизацию завершат к концу года, полной оперативной готовности планируют достичь в течение двух лет. Сейчас идет оснащение личного состава.

Калининградская область граничит с Сувалкским коридором — узкой полосой польской территории между Сувалками и Августовом, которая соединяет Польшу с Литвой, Латвией и Эстонией. Участок называют «ахиллесовой пятой» НАТО.

Ранее Варшаву заподозрили в подготовке военной провокации против РФ.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:РоссияКалининградская ОбластьПольша

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