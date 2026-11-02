Польша озвучила военные планы на границе с Калининградской областью

Новое подразделение войдет в компонент пограничной обороны вместе с Подляской, Варминско-Мазурской, Надбужанской и Пшемысльской бригадами. На них возложат управление инфраструктурой проекта «Восточный щит».



По словам Кисковяка, соединение будет мониторить приграничный регион, поддерживать готовность помочь Пограничной страже, а в перспективе — принимать от нее задачи по обороне границы.



При этом бригада не заменит ее. Реорганизацию завершат к концу года, полной оперативной готовности планируют достичь в течение двух лет. Сейчас идет оснащение личного состава.



Калининградская область граничит с Сувалкским коридором — узкой полосой польской территории между Сувалками и Августовом, которая соединяет Польшу с Литвой, Латвией и Эстонией. Участок называют «ахиллесовой пятой» НАТО.



Ранее Варшаву заподозрили в подготовке военной провокации против РФ.

