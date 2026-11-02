СМИ: Путин разрушает планы Запада по изоляции РФ

The New York Times пишет, что всю прошлую неделю президент РФ Владимир Путин вел активную дипломатическую деятельность, которая показала, что почти через пять лет после начала конфликта на Украине Кремль прорывает изоляцию.

Эксперт объяснил, почему Европу пугает возможная встреча Путина, Си и Трампа

Российский лидер провел телефонные разговоры с руководителями Финляндии и Норвегии, принял эмира Катара и президента Ирана на форуме стран — экспортеров газа, сопровождал африканских политиков на выставке в Москве.

NYT уточняет, что администрация главы США Дональда Трампа рассматривает снятие санкций с Российского фонда прямых инвестиций, ранее одобрила импорт российского дизтоплива, а спецпосланник Штатов Стив Уиткофф назвал Путина «гуманистом».

Эксперт по России из Германского совета по международным делам Штефан Майстер считает, что Кремль получает то, на что даже не рассчитывал. В ноябре Путин может отправиться в Шэньчжэнь на форум АТЭС, где возможна трехсторонняя встреча с Си Цзиньпином и Трампом. А в декабре он может посетить Майами для участия в саммите G20.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
ТЕГИ:РоссияДипломатияВладимир Путин

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