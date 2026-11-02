СМИ: Путин разрушает планы Запада по изоляции РФ

Российский лидер провел телефонные разговоры с руководителями Финляндии и Норвегии, принял эмира Катара и президента Ирана на форуме стран — экспортеров газа, сопровождал африканских политиков на выставке в Москве.



NYT уточняет, что администрация главы США Дональда Трампа рассматривает снятие санкций с Российского фонда прямых инвестиций, ранее одобрила импорт российского дизтоплива, а спецпосланник Штатов Стив Уиткофф назвал Путина «гуманистом».



Эксперт по России из Германского совета по международным делам Штефан Майстер считает, что Кремль получает то, на что даже не рассчитывал. В ноябре Путин может отправиться в Шэньчжэнь на форум АТЭС, где возможна трехсторонняя встреча с Си Цзиньпином и Трампом. А в декабре он может посетить Майами для участия в саммите G20.

