СМИ: Путин разрушает планы Запада по изоляции РФ
The New York Times пишет, что всю прошлую неделю президент РФ Владимир Путин вел активную дипломатическую деятельность, которая показала, что почти через пять лет после начала конфликта на Украине Кремль прорывает изоляцию.
Российский лидер провел телефонные разговоры с руководителями Финляндии и Норвегии, принял эмира Катара и президента Ирана на форуме стран — экспортеров газа, сопровождал африканских политиков на выставке в Москве.
NYT уточняет, что администрация главы США Дональда Трампа рассматривает снятие санкций с Российского фонда прямых инвестиций, ранее одобрила импорт российского дизтоплива, а спецпосланник Штатов Стив Уиткофф назвал Путина «гуманистом».
Эксперт по России из Германского совета по международным делам Штефан Майстер считает, что Кремль получает то, на что даже не рассчитывал. В ноябре Путин может отправиться в Шэньчжэнь на форум АТЭС, где возможна трехсторонняя встреча с Си Цзиньпином и Трампом. А в декабре он может посетить Майами для участия в саммите G20.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Путин утвердил порядок передачи государству банковских вкладов
- СМИ: Десятки человек освободили из тайной тюрьмы для уклонистов под Киевом
- СМИ: Трамп пообещал покинуть пост после окончания срока
- Карлсон: Трамп под давлением Израиля может нанести ядерный удар по Ирану
- Кандидат в президенты Франции Филиппо назвал Евросоюз диктатурой
- Спонсор ЧМ по хоккею отказался от сотрудничества с IIHF из-за России
- При атаке беспилотника на автобус в ЛНР 2 ноября погиб человек
- СМИ: Путин разрушает планы Запада по изоляции РФ
- Польша озвучила военные планы на границе с Калининградской областью
- Юрист объяснил, как сохранить деньги по ПДС для близких