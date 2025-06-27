Научились разливать: Почему россияне перешли на отечественный крепкий алкоголь
Российские производители научились делать качественный продукт, а их цены приятнее для потребителя, заявил НСН Игорь Косарев.
Из-за проблем с логистикой российским компаниям пришлось делать собственный виски, джин и коньяк. Они стали популярными у россиян за счет более низкой стоимости и достойного качества, рассказал НСН президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.
В январе—мае 2025 года доля импортного крепкого алкоголя (без водки) в розничных продажах снизилась до 29,8% (5,72 млн дал), сообщили «Коммерсанту» участники рынка. Сильнее всего сократились продажи алкоголя из Армении (–18,5%), Италии (–14,6%) и США (–37,2%). Косарев отметил, что это связано сразу с двумя причинами.
«Здесь и то, и другое: и цена играет роль, и то, что мы уже делаем достойные продукты. Любое усложнение поставок заставляет задуматься людей, а что мы можем создать сами? Мы уже научились разливать виски, джины, коньяки, поэтому в сочетании с более низкой стоимостью это дает более высокие объемы продаж. Но по водке они снизятся на три-пять процентов из-за резкого повышения акциза, а люди, которые рассчитывают соотношение рубль-градус, могут перейти в другие категории, например, начать пить пиво. Акциз на него почти не вырос, кроме импортного, но его потребляет мизерное число граждан, по сравнению с обычным. Ожидания от этого года в отрасли стабильные, может будет небольшое снижение, поскольку молодежь предпочитает пить поменьше, но ничего драматического не произойдет», — заключил он.
Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов рассказал НСН о преимуществах российского виски.
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