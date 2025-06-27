Из-за проблем с логистикой российским компаниям пришлось делать собственный виски, джин и коньяк. Они стали популярными у россиян за счет более низкой стоимости и достойного качества, рассказал НСН президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

В январе—мае 2025 года доля импортного крепкого алкоголя (без водки) в розничных продажах снизилась до 29,8% (5,72 млн дал), сообщили «Коммерсанту» участники рынка. Сильнее всего сократились продажи алкоголя из Армении (–18,5%), Италии (–14,6%) и США (–37,2%). Косарев отметил, что это связано сразу с двумя причинами.