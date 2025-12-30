Россиянам объяснили, как действовать при завышенных платежах за ЖКУ

По его словам, если гражданину пришли необоснованно завышенные платежи, то он имеет право не только на перерасчёт, но и на компенсацию «в размере половины от суммы превышения». Для этого следует направить соответствующее завывление в управляющую компанию или поставщику услуги.

Парламентарий отметил, что если факт завышения подтвердится, что у организации будет два месяца на погашение. При этом штраф будет выплачен за счёт «уменьшения размера будущих платежей или снижения существующей задолженности».

«Штрафные санкции не применяются... например, при передаче неверных показаний счётчиков. Также оснований для взыскания не будет, если организация самостоятельно обнаружила неточность и произвела перерасчёт», — заключил Чаплин.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распорежение, согласно которому в 2026 году россиян ожидает двухэтапное повышение тарифов ЖКУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

