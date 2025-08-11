«Мощнейшее безобразие»: Автомобилисты поспорили с депутатами из-за возраста водителей
Возрастной ценз для допуска к вождению должен быть единым для всех, вне зависимости от достижений, заявил НСН Виктор Похмелкин.
Предложение депутатов поощрять подростков разрешением на вождение автомобилей не является юридически обоснованным и является «безобразием», рассказал председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в разговоре с НСН.
Депутаты от фракции «Новые люди» предложили разрешить получать водительские права с 16 лет подросткам, которые достигли значительных достижений в учебе, спорте или предпринимательстве. Похмелкина удивила эта инициатива.
«Вопрос в том, что такие выступления сегодня говорят о мощнейшем безобразии. Все, кто имеют доступ к управлению транспортным средством, не должны отличаться по тому, какие и в чем у них успехи. Граждане России должны достичь определенного возраста и сдать экзамен на права. Если снижать порог, то для всех, а какая-то дифференциация, с моей точки зрения, юридически никак не объяснима. Этот вопрос очень субъективный, но главное, чтобы человек знал, как управлять автомобилем и сдал все экзамены», — отметил он.
Ранее Похмелкин призвал в эфире НСН расширить варианты оплаты парковок для автомобилистов.
