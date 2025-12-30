Россиянам объяснили, кто получит зарплаты в цифровом рубле в 2026 году
Получить зарплату в цифровом рубле по предварительному согласию сможет любой желающий, работодатели будут переводить средства на специальный счет, сказал НСН Гарри Мурадян.
Россияне смогут получать зарплату в цифровом рубле добровольно, однако участие станет обязательным для компаний, оборот которых превышает 120 млн рублей. Об этом НСН заявил HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
Россияне смогут получать зарплату в цифровом рубле с 1 сентября 2026 года, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Мурадян отметил, что нововведение станет обязательным для компаний с оборотом свыше 120 млн рублей.
«Работодатели будут участвовать в процессе выплаты зарплаты в цифровом рубле, так как именно они инициируют перевод средств на счет сотрудника. Получение зарплаты в этой форме добровольное для граждан, но для компаний с оборотом свыше 120 млн рублей участие станет обязательным с 1 сентября 2026 года», — сказал Мурадян.
Собеседник НСН пояснил, как будет производиться выплата зарплаты в цифровом рубле.
«Работодатели будут переводить зарплату напрямую на специальный счет цифрового рубля, открытый сотрудником в системно значимом банке (их 12, а совокупный оборот превышает 80%). Это подразумевает их техническое подключение к платформе ЦБ, аналогично обычным безналичным выплатам, без дополнительных комиссий», — добавил HR-эксперт.
В заключение Мурадян назвал обязательным согласие сотрудника на получение зарплаты в цифровом рубле.
«Согласие сотрудника обязательно — он сам выбирает форму (наличные, карта или цифровой рубль) и открывает счет заранее. Конвертация происходит автоматически через банк при переводе от работодателя, без отдельных действий или согласия компании сверх стандартных процедур. Работодатель не может отказать в выплате в выбранной форме, если компания подпадает под план внедрения», — подытожил он.
Ранее директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина заявила, что доля безналичных платежей в России к 2030 году превысит отметку в 90%. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
