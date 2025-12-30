Россияне смогут получать зарплату в цифровом рубле добровольно, однако участие станет обязательным для компаний, оборот которых превышает 120 млн рублей. Об этом НСН заявил HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.

Россияне смогут получать зарплату в цифровом рубле с 1 сентября 2026 года, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Мурадян отметил, что нововведение станет обязательным для компаний с оборотом свыше 120 млн рублей.

«Работодатели будут участвовать в процессе выплаты зарплаты в цифровом рубле, так как именно они инициируют перевод средств на счет сотрудника. Получение зарплаты в этой форме добровольное для граждан, но для компаний с оборотом свыше 120 млн рублей участие станет обязательным с 1 сентября 2026 года», — сказал Мурадян.