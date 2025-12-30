«Это, так сказать, больше из области фантастики. Не будет у нас столько воздушных судов. Если что-то и получится, можно рассчитывать в лучшем случае на 10 самолетов максимум в 2026 году. Планов-то у нас громадье, но их бы ещё выполнить. Все самолеты всё ещё проходят стадию сертификации. До сих пор мы мечтаем – четыре года назад, три года нам всё промышленность обещала начало серийного производства, до сих пор все обещают. Как говорит президент, «все сдвигается вправо», - отметил собеседник НСН.

По его словам, заявленные планы никак не стыкуются с реальным положением дел в авиастроении.

«У нас около 300 воздушных судов иностранного производства - Boeing и Airbus. Вот всех их мы должны заменить в ближайшее время, президент поставил задачу – до 2030 года. Значит в год нужно выпускать по 75 лайнеров. Причем, это должна быть замена Boeing и Airbus, значит требуются самолеты класса М-21 или Superjet, поскольку Ил-114 - ближнемагистральные машины, которые не заменят эти классы воздушных судов. А тут еще даже двигатели не готовы. Каждому воздушному судно нужно по два, плюс ещё два – в запас, значит четыре. Следовательно, 300 двигателей мы должны заменить и ещё 300 помножить на четыре. Промышленность даст нам 1200 двигателей? По крайней мере они нигде об этом не заявляли громогласно», - констатировал Горбачев.