Выпуск в России 50 самолетов за два года сочли фантастикой
Отечественный авиапром до сих пор не может обеспечить полностью импортозамещенное производство, заявил НСН член Общественного совета при Росавиации Горбачев.
Утверждения о планах производства в России 50 новых пассажирских авиалайнеров в ближайшие два года больше похожи на стремление выдать желаемое за действительное. Об этом НСН заявил член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев.
Авиакомпании получат в 2026–2027 годах более 50 новых российских самолетов, утверждают «Известия» на основе собственных выкладок. Как утверждает издание, Ту-214 прошел сертификацию, а Ил-114-300 завершил цикл испытаний и готовится к запуску в серийное производство. Импортозамещённый Sukhoi Superjet 100 прошел тестирование бортового оборудования, и в 2026 году после сертификации должен поступить заказчикам. На Иркутском авиазаводе, по данным газеты, строится более 20 самолетов МС-21.
«Это, так сказать, больше из области фантастики. Не будет у нас столько воздушных судов. Если что-то и получится, можно рассчитывать в лучшем случае на 10 самолетов максимум в 2026 году. Планов-то у нас громадье, но их бы ещё выполнить. Все самолеты всё ещё проходят стадию сертификации. До сих пор мы мечтаем – четыре года назад, три года нам всё промышленность обещала начало серийного производства, до сих пор все обещают. Как говорит президент, «все сдвигается вправо», - отметил собеседник НСН.
По его словам, заявленные планы никак не стыкуются с реальным положением дел в авиастроении.
«У нас около 300 воздушных судов иностранного производства - Boeing и Airbus. Вот всех их мы должны заменить в ближайшее время, президент поставил задачу – до 2030 года. Значит в год нужно выпускать по 75 лайнеров. Причем, это должна быть замена Boeing и Airbus, значит требуются самолеты класса М-21 или Superjet, поскольку Ил-114 - ближнемагистральные машины, которые не заменят эти классы воздушных судов. А тут еще даже двигатели не готовы. Каждому воздушному судно нужно по два, плюс ещё два – в запас, значит четыре. Следовательно, 300 двигателей мы должны заменить и ещё 300 помножить на четыре. Промышленность даст нам 1200 двигателей? По крайней мере они нигде об этом не заявляли громогласно», - констатировал Горбачев.
По его оценке, российская авиапромышленность до сих пор не имеет возможности обеспечить полностью отечественное производство.
«Мы должны перейти на 100% отечественное производство. Фюзеляж еще осилим, а комплектующие к нему сделаем, авионику, электронику? У нас задействовано в авиационной промышленности примерно до сотни предприятий. Они готовы к этому? Двигатели нам до сих пор только обещают, а смогут такое количество выпустить? Надо еще и со старыми самолетами разбираться, которые всё ещё летают, например, Ан-24, Ан-26. Это на местных воздушных линиях. Им на замену надо тоже что-то делать», - заключил Виктор Горбачёв.
Минпромторг РФ планирует поэтапно запустить серийное производство среднемагистрального самолёта Ту-214 после завершения доработок производственных мощностей Казанского авиазавода в 2026 году. Об этом сообщил глава ведомства Антон Алиханов в ходе церемонии вручения ПАО «Туполев» документа об одобрении главного изменения типовой конструкции лайнера в части импортозамещения бортовых систем. По словам Алиханова, речь идёт о «восьми единицах потенциального производства» в 2026 году, в 2027 он обещал «потенциально» выпустить 12 самолетов.
Ранее исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что основной этап испытаний импортозамещенного МС-21 планируется завершить в первой половине 2026 года. Только после этого можно рассчитывать на первые поставки авиакомпаниям.
