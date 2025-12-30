Военный эксперт напомнил европейцам, куда долетает «Орешник»

В зону действия российского ракетного комплекса «Орешник» попадают все столицы крупнейших государств Европы. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

СМИ: «Орешник» долетит из Белоруссии до Киева за 1 минуту 51 секунду

По его словам, в этот список входят, в том числе, Лондон, Париж, Берлин, Мадрид и даже Лиссабон.

Он отметил, что размещение «Орешника» в Белоруссии должно напомнить о последствиях агрессии.

«Чтобы любой возможный агрессор понимал, что последует после агрессии на территорию Белоруссии, на территории Калининградской области или на территорию России поглубже», — заключил Литовкин.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что в ответ на атаку госрезиденции российского лидера Владимира Путина.Россия может применить новое оружие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: портал объясняем.рф
ТЕГИ:БелоруссияРоссияРакетыБаллистическая РакетаРакета

Горячие новости

Все новости

партнеры