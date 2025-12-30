По его словам, в этот список входят, в том числе, Лондон, Париж, Берлин, Мадрид и даже Лиссабон.

Он отметил, что размещение «Орешника» в Белоруссии должно напомнить о последствиях агрессии.

«Чтобы любой возможный агрессор понимал, что последует после агрессии на территорию Белоруссии, на территории Калининградской области или на территорию России поглубже», — заключил Литовкин.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что в ответ на атаку госрезиденции российского лидера Владимира Путина.Россия может применить новое оружие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

