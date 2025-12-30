Вещи Ларисы Долиной после выселения перевезли на склад в центре Москвы

Вещи народной артистки России Ларисы Долиной после выселения из квартиры в Хамовниках размещены на складе в центре Москвы. Среди них — электронное пианино, ростовая фигура и мультяшный портрет семьи певицы, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, на втором этаже склада хранится более 300 коробок с личными вещами, крупные сумки и рейлы с одеждой. В числе вывезенного имущества также находится ростовая фигура девушки и портрет, на котором члены семьи Долиной изображены в образах персонажей мультфильма.