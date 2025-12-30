Вещи Ларисы Долиной после выселения перевезли на склад в центре Москвы
Вещи народной артистки России Ларисы Долиной после выселения из квартиры в Хамовниках размещены на складе в центре Москвы. Среди них — электронное пианино, ростовая фигура и мультяшный портрет семьи певицы, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, на втором этаже склада хранится более 300 коробок с личными вещами, крупные сумки и рейлы с одеждой. В числе вывезенного имущества также находится ростовая фигура девушки и портрет, на котором члены семьи Долиной изображены в образах персонажей мультфильма.
16 декабря Верховный суд признал Лурье законной собственницей квартиры. Предыдущие судебные решения, по которым жилье оставалось за Долиной, были отменены. Артистка утверждала, что при заключении сделки находилась под влиянием мошенников и на протяжении всего разбирательства продолжала проживать в квартире.
25 декабря Мосгорсуд постановил выселить певицу из квартиры в Хамовниках, приобретенной Полиной Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также обязал снять с регистрационного учета дочь и внучку артистки. Решение вступило в силу немедленно, передает «Радиоточка НСН».
