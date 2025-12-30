Продюсер Рудченко допустил отмену январского концерта Долиной

Отмечается, стоимость билетов на шоу, которое запланировано на 27 января, составляет от 9,5 тысячи рублей до 18,5 тысячи рублей. При этом на данный момент продано лишь 14 билетов.

Как указал Рудченко, решение об отмене, как правило, принимается в случае, если мероприятие не окупается, так как «никто не хочет терпеть убытки».

Он также отметил, что после истории с квартирой Долиной, для исправлении ситуации с сольными выступлениями, следует продумать шаги для восстановления репутации.

«Просто так это все не забудется. Информационное поле сейчас работает не в пользу Долиной. Повестка явно не помогает продавать билеты... Поэтому нужно взвешенно и глубоко продумывать шаги по улучшению её репутации», — заключил Рудченко.

Ранее директор компании-организатора концерта Долиной в Туле Владислав Серенко рассказал, что сольный концерт певицы, запланированный на 4 января, отменили из-за ажиотажа вокруг её имени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».