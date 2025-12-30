Белоусов: Армия России является самой боеспособной в мире Вячеслав Володин призвал жёстко ответить на атаку украинских БПЛА на резиденцию президента России Туристический поток по России за год вырос на 5% Штат Калифорния подал 52 иска против президента США Дональда Трампа за 2025 год В преддверии Нового года телеграм-канал «Радиоточка НСН» приготовил подарки