Новый альбом и концерты-360: «Ария» назвала главные события юбилейного года
Фанаты семь лет ждали альбом «Когда настанет завтра», а в декабре отметили 40-летие группы двумя аншлагами на стадионных концертах в новом формате, сказали в эфире НСН участники группы.
Участники легендарной российской метал-группы «Ария» в интервью НСН подвели итоги 2025 года и пожелали россиянам добра, мира и исполнения желаний.
«2025-й год ознаменовался выходом нашего нового номерного альбома под названием «Когда настанет завтра». Это очень долгожданное событие для нашей группы, которое мы и наши поклонники ждали целых семь лет. Поэтому его можно поставить на вершину топа событий года. Мы сыграли очень много концертов, посвященных нашему 40-летнему юбилею, в разных городах России и не только. Апофеозом юбилейного тура стали наши декабрьские гала-концерты на «ВТБ Арене». Они прошли в необычном для нас и публики формате «360 градусов». Благодаря нашим поклонникам, это было просто триумфально - два полных аншлага, два дня удовольствия и для нас, и для публики. Спасибо им огромное. Им понравилось, а нам еще больше», - подчеркнули музыканты.
Они также приоткрыли планы на 2026 год и поделились новогодними поздравлениями.
«Мы поздравляем всех наших поклонников, а также всех жителей страны с наступающим Новым годом. Здоровья вам и вашим близким, любви, добра, мира и исполнения самых светлых и сокровенных желаний. Пусть все плохое останется в уходящем году, а Новый год принесет вам только положительные эмоции и много новой хорошей музыки. Ждем вас на наших концертах! Впереди 2026 год, нам предстоит продолжить юбилейный тур, посвященный 40-летию группы. Также мы планируем презентовать песни с нового альбома, так что планов громадье. Уверены, что будут и какие-то сюрпризы для нас», - пообещала «Ария».
Участники группы «Ария», гитарист Владимир Холстинин и барабанщик Максим Удалов ранее рассказали Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о новом альбоме и отношении к трендам в рок-музыке.
