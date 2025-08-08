«Это очень сложный вопрос, какие психические расстройства могут мешать вождению автомобиля. Если говорим про аутизм, это может быть опасно, а может быть не опасно. Все зависит не от самого диагноза, а от нюансов. Этот диагноз называется расстройством спектра. Внутри спектра может быть умственная отсталость, двигательные нарушения, а может быть абсолютно адекватный человек. Поэтому принцип формирования этого списка нельзя считать научным. Нужны более четкие критерии, либо это будет решаться на усмотрение врачей, которые будут выдавать разрешение на вождение», - пояснил он.

Менделевич пояснил, что даже с диагнозом шизофрении люди могут водить автомобиль спустя несколько лет без обострений.

«Я надеюсь, что это не автоматическая история: если у человека стоит такой диагноз, ему сразу закрывается путь для вождения. Если у человека, например, была шизофрения, он пять лет стоял на учете без обострений, он снимается с учета, а комиссия может признать его годным к вождению автомобиля. Вопрос в том, как комиссия будет ориентироваться в этом вопросе, будет ли давление со стороны общества и государства в ту сторону, что диагноз автоматически означает запрет», - заключил собеседник НСН.

По новым правилам у россиян с сентября смогут отбирать водительские права при постановке диагноза «депрессия», рассказал правовед из МГЮА Тургунбой Зокиров. Так, если депрессию выявят во время обязательного медосмотра для получения или замены прав, то человека направят на дополнительное обследование, и если там подтвердятся диагнозы F32 («Депрессивный эпизод») или F33 («Рекуррентное депрессивное расстройство»), то садиться за руль запретят, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

